Il giustiziere di Federer sale sul trono

LONDRA (GBR) - Il re delle ATP Finals 2019 è Stefanos Tsitsipas, salito sul trono dell'ultimo grande torneo dell'anno piegando 6-7 (6-8), 6-2, 7-6(4) Dominic Thiem.

Zero servizi rubati, nonostante cinque palle break "registrate", nel primo set, con l'austriaco - secondo in battuta - bravo a non perdere mai contatto con il greco. Nel tie-break, poi, il numero 5 al mondo è partito meglio (3-0 e 5-2), non si è disunito quando il rivale è rientrato (5-5 e 6-6), e ha chiuso 8-6. Tanto equilibrio non si è visto nel secondo parziale. Il giustiziere di Federer è infatti salito velocemente in cattedra (piazzati subito due break), è volato sul 4-0 e in seguito ha gestito fino al 6-2 finale. La corona è quindi stata assegnata al termine di un terzo set teso e vibrante. Tsitsipas ha piazzato il primo colpo, salendo fino al 3-1. Thiem ha reagito con veemenza, trovando il 3-3 e tenendo poi con grande sicurezza il servizio. Nuovo tie-break e festa finale per il greco che, volato fino al 6-4, alla prima occasione ha chiuso i conti.

keystone-sda.ch/STF (WILL OLIVER)