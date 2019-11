King Roger resta in corsa, affondato Berrettini

LONDRA (GBR) - King Roger resta in corsa. Dopo il ko all'esordio contro l'austriaco Dominic Thiem, il renano ha vinto il suo secondo impegno alle ATP Finals di Londra. Opposto all'italiano Matteo Berrettini - strapazzato all'esordio da Djokovic -, RogerOne si è imposto 7-6(2), 6-3 in 1h18’.

Grande equilibrio nella prima frazione, scivolata via senza break fino al 6-6. Nel tie-break è emersa la classe del renano, capace di dominare il rivale e chiudere con un netto 7-2.

Conquistato il primo set, nel secondo Federer ha iniziato nel migliore dei modi, sfruttando il primo passaggio a vuoto dell'azzurro per strappargli la battuta. In controllo fin sul 4-3, Federer ha rischiato grosso nell'ottavo game, dove ha dovuto cancellare tre palle break prima di conquistare il pesantissimo 5-3. Persa l'occasione complici diversi errori, nel nono gioco un Berrettini "svuotato" ha infine perso la battuta permettendo a RogerOne di chiudere sul 6-3.

E adesso? Per sperare di conquistare un posto in semifinale il renano dovrà superare Novak Djokovic (giovedì). Per riuscirci servirà però un Federer più brillante rispetto a quello sceso in campo nelle prime due sfide londinesi, dove non ha giocato sui suoi migliori livelli.

keystone-sda.ch/STF (WILL OLIVER)