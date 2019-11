Cuore malato-morte scampata, Cipollini: «Io fortunato»

FORTE DEI MARMI (Italia) – La sua carriera è finita da tempo ma Mario Cipollini, l'ex Re Leone, dalla bicicletta non è mai davvero sceso. E proprio mentre era su una delle sue "due ruote", si è accorto che qualcosa, nel suo motore, non andava. Da lì sono partiti esami approfonditi, sono arrivate la paura e un'operazione durata cinque ore e c'è stato il lieto fine. Ma per il 52enne toscano il recupero post-intervento è ancora lungo, duro...

«Da atleta pensi di essere sano, forte e perfetto, invece non è così – ha raccontato proprio Cipollini a La Gazzetta dello Sport - Mi ero accorto che qualcosa non andava perché quando spingevo in salita mi sentivo come un limitatore. Sono stato fortunato perché ho al fianco un amico e un professionista come Roberto Corsetti, dottore quasi maniacale nel cercare il problema e trovare la soluzione. Le biopsie effettuate hanno dato una risposta dura: miocardite linfocitaria, dovuta a un virus. È una malattia seria, che può avere conseguenze estreme. Non c’è una cura, solo riposo totale. Sto bene, ma mi sento un po’ apatico: spero che a gennaio mi liberino dalla dieta: niente carboidrati. Ho pensato a quanto è importante la prevenzione, alle persone che non vivono una realtà come la mia. E anche al fatto che in carriera ho esasperato il cuore in modo devastante e ora scopro di avere problemi genetici che mi hanno limitato».

Keystone (foto d'archivio)