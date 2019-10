Bencic pigliatutto: finale di Mosca e Wta Finals

MOSCA (Russia) - Giornata dolcissima per Belinda Bencic (Wta 10), capace - grazie al successo sulla francese Kristina Mladenovic (45) - di conquistare l'ultimo atto del torneo di Mosca e soprattutto di staccare il pass per le Wta Finals in programma a Shenzhen dal 27 ottobre al 3 novembre.

In virtù della vittoria sulla transalpina - 6-3, 6-4 il punteggio finale in 1h33' di gioco - la sangallese ha scavalcato nella classifica Wta sia Serena Williams che Kiki Bertens. La 22enne disputerà le sue prime Finals in carriera, conquistate dopo una stagione oltremodo positiva.

Nell'ultimo atto a Mosca se la vedrà invece con la vincitrice della sfida tra la russa Pavlyuchenkova e la ceca Muchova.

keystone-sda.ch/STF (YURI KOCHETKOV)