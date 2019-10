Federer-Tokyo 2020: ufficiale il "sì"

TOKYO - Ora è certo: Roger Federer parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Lo ha ufficializzato il campione renano nel corso di un'esibizione in Giappone.

Il renano - che sarà presente ai Giochi per la quinta volta in carriera - non è mai riuscito a vincere l'oro in singolare. Cosa che invece gli è riuscita in doppio, nel 2008 con Stan Wawrinka a Pechino. Federer aveva saltato l'edizione di Rio de Janeiro del 2016 per un infortunio al ginocchio.

keystone-sda.ch/STF (Andy Wong)