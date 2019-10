L'Union Neuchâtel sbanca Massagno

MASSAGNO - Terza partita stagionale e seconda sconfitta per la SAM Massagno, battuta in casa dall'Union Neuchâtel. La sfida si è chiusa sull'87-71 in favore degli ospiti, già in avanti alla pausa principale per 48-36.

In virtù di questo ko la formazione ticinese occupa ora il settimo rango a quota 2 punti.

In campo femminile netta sconfitta del Riva, battuto dall'Elfic Friborgo con il netto risultato di 78-43.

TiPress