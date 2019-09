Niente da fare per Stan

TOKYO (Giappone) - Stanislas Wawrinka (Atp 21) ha dichiarato forfait per il torneo Atp 500 di Tokyo, che inizierà settimana prossima. Vincitore della manifestazione giapponese nel 2015, il vodese non è più sceso in campo dopo la sconfitta patita nei quarti di finale degli US Open contro Daniiil Medvedev.

Stan the Man ha invece annunciato la sua partecipazione ad Anversa (Atp 250) che avrà luogo dal 14 al 20 ottobre, ovvero la settimana che precede gli Swiss Indoors di Basilea.

Keystone, archivio