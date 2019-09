Federer stacca l'assegno: dona 50'000'000 di dollari

BASILEA - Il tennis ma non solo. Roger Federer è anche altro. È marketing, è merchandising è... beneficenza. Uno dei più importanti progetti attivati dal basilese porta il suo nome; è quella Roger Federer Foundation che ogni anno - attraverso organizzazioni accuratamente scelte - si impegna nel sostenere i bambini in giro per il mondo.

Aiutare il prossimo però, si sa, può costar caro. Può costar milioni. Proprio quelli, i milioni appunto, sono in procinto di uscire dai conti della Fondazione entro il 2019. Conferma dell'importante esborso la ha data Janine Handel, mente e braccio delle operazioni marchiate RF, la quale ha parlato con entusiasmo di futuro. «Entro la fine dell'anno investiremo 50'000'000 di dollari e la maggior parte di questi sarà fornita direttamente o indirettamente da Roger. Federer ha attivato la Fondazione a 21 anni, quando ancora non era il tennista numero 1 al mondo ma solo un ragazzo che voleva crescere come essere umano e regalare qualcosa alle persone meno privilegiate di lui».

Keystone (foto articolo)