Ryf insaziabile: quinto titolo iridato nell'Ironman 70.3

NIZZA (Francia) - Nuovo sigillo iridato per Daniela Ryf, assoluta protagonista nell'Half Ironman (70.3) a Nizza. La 32enne rossocrociata, dopo 1,9km a nuoto, 90km in bicicletta e 21,1km a corsa, ha preceduto la britannica Holly Lawrence, staccata di 3'57".

Già campionessa della specialità (che si consuma su distanze dimezzate rispetto al classico Ironman), la solettese ha completato la gara in 4h23'04". Per la Ryf, semplicemente fenomenale, si tratta del quinto titolo mondiale nella disciplina, nonché il terzo consecutivo (2014, 2015, 2017, 2018 e 2019).

La festa elvetica è stata completata dallo splendido terzo posto di Imogen Simmonds (+5'05").

