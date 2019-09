Belinda, che bellezza: domata la Vekic e in semi a NY

NEW YORK (USA) - Un rappresentante del tennis svizzero giocherà la semifinale degli US Open. Non sarà Stan Wawrinka. Non sarà Roger Federer. A far sventolare la bandiera rossocrociata sui campi di New York sarà Belinda Bencic la quale, piegando 7-6(5), 6-3 Donna Vekic, ha - appunto - superato i quarti dello Slam.

Concentrata e agguerrita, capace di cancellare velocemente ogni dubbio venutole durante l'incontro, la sangallese ha battuto la croata usando fioretto e sciabola. Ha puntato sulla classe, ma quando è servito non ha avuto paura di mostrare i muscoli. Si è rivelata molto efficace in battuta (solo un break subito, nel primo set) e altrettanto produttiva in risposta. Il match l'ha probabilmente vinto - o almeno indirizzato - nel decimo game del primo parziale quando, con l'avversaria al servizio, ha piazzato un break importantissimo. Che riportato l'incontro in equilibrio e le ha regalato vagonate di certezze. Il tie-break l'ha premiata, come anche la pazienza dimostrata nel secondo set, controllato fino al sesto gioco e poi "deciso" con il break del settimo.

Prestazione da grande e ambizioni da grande. Ora Belinda sfiderà la vincente dell'incrocio tra Bianca Andreescu ed Elise Mertens. In palio c'è la finale degli US Open.

