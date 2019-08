Wawrinka in crescita: liquidato Chardy

NEW YORK (USA) – Frizzante anche se non ancora continuo, Stan Wawrinka è riuscito ad archiviare la pratica Jérémy Chardy nel secondo turno degli US Open.

In serie positiva con il francese (5-0 i precedenti prima dell'incrocio newyorkese), il vodese ha firmato una prestazione convincente. Ha dato seguito alla bella prova dell'esordio contro il giovane e irriverente Jannick Sinner e, alla fine - al termine di quattro set combattuti - si è imposto 6-4, 6-3, (3)6-7, 6-3.

Il primo set è stato equilibrato per otto game prima di regalar sussulti. Il francese ha avuto la sua chance, la sua palla break, e l'ha sprecata. Il rossocrociato non si è invece fatto sfuggire la sua occasione, piazzando il break point nel decimo e decisivo game. Caricato dal vantaggio, Stan ha alzato il livello del gioco, non rischiando praticamente nulla nella prima parte del secondo parziale. Al sesto game ha poi rubato il servizio al rivale, difendendo il vantaggio fino al pesantissimo 2-0. Nel terzo parziale Chardy ha rialzato la testa, trascinando l'elvetico al tie-break e battendolo. Match riaperto? Per niente. Con una partenza sprint nel quarto parziale (4-1), Wawrinka ha infatti blindato il successo, arrivato dopo 2h47' di lotta.

Nel prossimo turno di uno Slam che ha visto il suo programma condizionato dalla pioggia, il vodese affronterà il vincente dell'incrocio tra il serbo Miomir Kecmanovic e l'italiano Paolo Lorenzi.

keystone-sda.ch/ (Adam Hunger)