Paura Pozzovivo: travolto da un'auto durante l'allenamento

COSENZA (Italia) - Grande paura per Domenico Pozzovivo, investito da un'auto durante un allenamento. Sulle strade calabresi, il 36enne della Bahrain-Merida è stato travolto da una Fiat Grande Punto e si è procurato la frattura di una gamba e di un braccio. Come riportato da quicosenza.it, l'italiano è stato subito soccorso e, in ambulanza, trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

La prossima settimana Pozzovivo si sarebbe dovuto presentare al via della Vuelta a España.

Keystone (foto d'archivio)