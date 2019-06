Da non credere: gli esce la rotula, la rimette a posto a "sberle" e continua a giocare

WEST HULL (GB) - Nella sfida del campionato di rugby britannico, fra Hull FC e Hull KR (10-18), Joe Westerman si è reso protagonista di un gesto da vero "duro".

Come si può vedere nel video in allegato, in seguito a uno scontro con un avversario, che gli ha fatto uscire la rotula, il 29enne ha sistemato il proprio ginocchio prendendolo a "manate". Rientrato il problema Westermann è tornato in campo a giocare come se niente fosse successo.

«Il mio ginocchio si è girato in seguito a un placcaggio e non c'è stata alcuna malizia da parte del mio avversario. Ho guardato la mia gamba e mi sono reso conto che dovevo metterla a posto. Non ho sentito un dolore davvero atroce, ma mi stavo sentendo male solo a guardare il ginocchio in quelle condizioni», ha commentato proprio Westerman che ha già confermato la sua presenza in campo nella prossima partita.