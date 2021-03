Il ruolo della donna in Municipio

MANNO - I motivi che spingono le persone a candidarsi per cariche pubbliche possono essere diversi: senso di responsabilità, senso del dovere, attaccamento alla regione in cui si abita o generosità nel mettersi a disposizione per il bene della collettività.

A 50 anni dal suffragio femminile non possiamo che constatare che c’è ancora molto da fare per raggiungere una parità di considerazione sociale, professionale ed economica. Non siamo per forza meglio degli uomini, ma come gli uomini, abbiamo diritto alle stesse opportunità.

Il ruolo della donna nella società lungo il corso dei secoli ha subito parecchi cambiamenti ma la sua importanza nell’organizzazione e nella gestione famigliare è sempre stata determinante.

Ci caratterizza la passione, la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, ma soprattutto la difesa dei diritti dei nostri cari. Non solo ci piace portare a termine ciò in cui crediamo ma ci impegniamo affinché sia realizzato come si deve, senza doppi fini e senza tornaconti individuali.

Abbiamo un’intrinseca predisposizione per la cura amorevole e incondizionata di ogni componente della famiglia, oltre a essere abili, oculate e competenti nella gestione delle finanze; e qui bisogna fare un collegamento: la comunità in cui viviamo non è forse una grande famiglia?

È allora importante che anche la donna cominci a ricoprire cariche all’interno del Municipio e che abbia la possibilità di arricchire l’esecutivo con la propria sensibilità e con una leadership guidata dall’ascolto, dalla consapevolezza che la diversità è una ricchezza da coltivare e rispettare e, perché no, da un’emotività creativa.

Il momento è ora, il PLR Manno ne è convinto, candidando tre donne al Municipio!

Tre donne con le proprie esperienze, il proprio vissuto, ma con il desiderio che le accomuna di creare un valore aggiunto al Municipio di Manno, con un’attenzione particolare al benessere delle famiglie che ci abitano. Questo sarà possibile grazie a una situazione finanziaria sana e con servizi comunali efficienti.

Come donne riteniamo che le motivazioni corrette per mettersi in gioco debbano essere legate al bene comune e non a personalismi: ci candidiamo per l’Esecutivo con la speranza che il nostro contributo, la nostra passione e determinazione possano portare beneficio alla nostra comunità.