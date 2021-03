Mobilità in quel del comune di Lugano

LUGANO - Ho fatto tanti chilometri a piedi e pochi in bicicletta. Sono infatti nato e cresciuto a Sonvico, quartiere a Nord-Est del Comune di Lugano, sulle pendici del colle di San Martino, dove se esci

di casa o scendi o sali con pendenze a volte importanti e pochi tratti pianeggianti.

Piccola parentesi terminologica: piuttosto che di città io preferisco parlare di Comune di Lugano. Dire città significa pensare solo al centro e denota un centralismo autoritario. Ma quella città di Lugano ora non esiste più: ora c'è un Comune con un territorio estesissimo formato da ventun quartieri, tutti di egual pregio.

Vedo con favore lo sviluppo delle piste ciclo-pedonali. Ma mi danno fastidio gli eccessi estremisti e intransigenti di certi politici che si vantano di essere dei paladini della mobilità lenta

(tutto poi da dimostrare coi fatti...) e che vogliono far sentire il cittadino comune come un inquinatore incallito se per spostarsi o andare al lavoro deve utilizzare il veicolo privato mosso a

combustibili fossili.

Purtroppo, anche prendendo in considerazione l'utilizzo della bicicletta elettrica, non siamo tutti dei Gianetti e molti di noi devono presentarsi al lavoro in condizioni fisiche impeccabili con la

propria tenuta pulita e stirata, che sia da operaio o commessa o in giacca e cravatta! Non dimentichiamo poi che c'è anche chi lavora a turni (infermieri, poliziotti, ecc.) e in orari in cui i

mezzi di trasporto pubblici non circolano.

Una soluzione, che non è per domani ma alla quale occorre a mio avviso riflettere, è l'estensione della rete tramviaria su tutto il territorio del Comune (per ora è in programma

unicamente tra Bioggio e Lugano centro). Bisognerebbe reintrodurre le linee dei trenini di un tempo per arrivare da Dino e da Tesserete in centro: un mezzo elettrico, di nuova concezione

tecnologica che non sarebbe soggetto al traffico veicolare e che servirebbe ai lavoratori e agli studenti, a tutti.

Per una mobilità efficace e a portata di ogni cittadino.