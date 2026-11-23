I tuoi ricci stanno bene solo quando esci dal salone?
Un taglio che perde forma e una piega impossibile da ricreare a casa: da PHS Lugano si parte da questi due problemi concreti.
Un taglio che perde forma e una piega impossibile da ricreare a casa: da PHS Lugano si parte da questi due problemi concreti.
LUGANO - Esci dal parrucchiere, ti guardi allo specchio e i ricci finalmente ti piacciono. Poi li lavi: la forma cambia, alcune ciocche si gonfiano, altre si appiattiscono. E ti ritrovi a chiederti se il problema siano i tuoi capelli o il modo in cui li gestisci.
«Sono due aspetti che affrontiamo spesso insieme alle clienti», racconta Marco Pontillo di PHS Lugano. «Il primo è la forma del taglio: su un capello riccio non basta scegliere quanti centimetri togliere. Bisogna osservare come si muovono le ciocche, dove si crea volume e quale forma la persona desidera anche nei giorni successivi al taglio.»
Il secondo problema arriva a casa, dopo il lavaggio. Un risultato bello soltanto in salone serve a poco se richiede gesti difficili da ripetere. Per questo, oltre al taglio, il team di PHS lavora con la cliente sulla routine: come applicare i prodotti, quanta quantità usare, come asciugare i capelli e come ravvivare i ricci nei giorni seguenti.
«Non promettiamo che tutti i ricci si comporteranno allo stesso modo. Vogliamo capire cosa succede ai tuoi e trovare una soluzione che tu riesca a usare nella vita di tutti i giorni», aggiunge Pontillo.
Da PHS la consulenza parte quindi da domande molto pratiche: che cosa non ti piace del tuo taglio? Che cosa accade quando lavi e asciughi i capelli da sola? Da lì si costruisce una proposta che può comprendere taglio, cura e indicazioni personalizzate per casa.
Perché il risultato più importante non è quello che vedi uscendo dal salone. È riuscire a riconoscerti nei tuoi ricci anche il giorno dopo.
Per info: PHS – Personal Hair Stylist Lugano, www.phslugano.ch/
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