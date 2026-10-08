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Capelli sottili: belli in salone, difficili a casa? Da qui comincia la consulenza

Dopo il primo approfondimento sui capelli fini e poco volume, Marco Pontillo di PHS Lugano affronta una domanda concreta: come rendere il risultato più gestibile nella vita quotidiana?
Capelli sottili: belli in salone, difficili a casa? Da qui comincia la consulenza
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Marco Pontillo (PHS Parrucchieri Lugano)
Capelli sottili: belli in salone, difficili a casa? Da qui comincia la consulenza
Dopo il primo approfondimento sui capelli fini e poco volume, Marco Pontillo di PHS Lugano affronta una domanda concreta: come rendere il risultato più gestibile nella vita quotidiana?

LUGANO - Esci dal salone e i capelli hanno una forma che ti piace. Sono leggeri, si muovono, sembrano più pieni. Poi arriva il primo lavaggio a casa e ritrovare quel risultato diventa difficile. La piega richiede tempo, la radice rimane piatta e viene spontaneo pensare: “Con i miei capelli non c’è niente da fare”.

Per chi ha capelli sottili, questa sensazione può diventare una frustrazione ricorrente. Ma è anche un punto preciso dal quale iniziare una consulenza.

Nel precedente articolo, Marco Pontillo di PHS Lugano, aveva spiegato perché capelli fini e pochi capelli richiedano valutazioni differenti. Il passo successivo è capire come la persona vive e gestisce i propri capelli fuori dal salone.

Il risultato deve fare i conti con la quotidianità

Quanto tempo dedichi all’asciugatura? Preferisci usare solo il phon oppure hai dimestichezza con la spazzola? Lavi i capelli al mattino, di fretta, o la sera? Vuoi mantenere la lunghezza?

Sono domande che aiutano a costruire una proposta adatta alla persona. Un risultato che richiede ogni giorno una manualità professionale può essere poco pratico per chi ha dieci minuti per prepararsi.

Per Marco, queste informazioni dovrebbero entrare nella consulenza prima di decidere come intervenire.

Il taglio va spiegato, oltre che eseguito

Accorciare o scalare sono possibilità da valutare, non risposte automatiche alla richiesta di volume. La scelta deve tenere conto delle caratteristiche dei capelli, della forma desiderata e di ciò che la cliente è disposta a gestire.

È importante chiarire anche che cosa ci si può aspettare: quale effetto dipende dal taglio e quale richiede un’asciugatura specifica. Questo permette di scegliere con maggiore consapevolezza.

Portare a casa anche il metodo

La conclusione del servizio può diventare un momento utile per mostrare pochi gesti comprensibili: come lavorare la radice, come distribuire il prodotto scelto e come organizzare l’asciugatura.

La cliente dovrebbe poter chiedere, provare e capire quali passaggi siano davvero necessari per lei. Anche raccontare ciò che succede dopo il primo lavaggio aiuta a verificare se le indicazioni funzionano nella sua routine o vadano adattate.

L’obiettivo è un risultato piacevole in salone e un percorso per gestirlo con maggiore autonomia a casa.

Per chi convive con capelli sottili e poco volume, una consulenza può partire proprio da questa richiesta: capire che cosa è realistico ottenere e come mantenerlo nella propria quotidianità.

Da PHS Lugano, il confronto comincia dalle difficoltà che incontri ogni giorno. Per informazioni sulla consulenza dedicata ai capelli fini e poco voluminosi: www.phslugano.ch.

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