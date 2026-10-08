Capelli sottili: belli in salone, difficili a casa? Da qui comincia la consulenza

LUGANO - Esci dal salone e i capelli hanno una forma che ti piace. Sono leggeri, si muovono, sembrano più pieni. Poi arriva il primo lavaggio a casa e ritrovare quel risultato diventa difficile. La piega richiede tempo, la radice rimane piatta e viene spontaneo pensare: “Con i miei capelli non c’è niente da fare”.

