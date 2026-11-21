Melanin Reset Therapy: il nuovo approccio coreano alle macchie cutanee
Un trattamento professionale innovativo, pensato per contrastare le discromie, le macchie solari e i segni dell'età, favorendo un incarnato più uniforme e luminoso.
Un trattamento professionale innovativo, pensato per contrastare le discromie, le macchie solari e i segni dell'età, favorendo un incarnato più uniforme e luminoso.
LUGANO - Una novità esclusiva arriva in Ticino da iCosmetics Lugano: la Melanin Reset Therapy, innovativo trattamento professionale di ispirazione coreana dedicato alle discromie cutanee. Un approccio evoluto per contrastare macchie solari, pigmentazioni e segni dell'età, restituendo alla pelle un aspetto più uniforme, luminoso e radioso.
Che cos'è Melanin Reset Therapy?
È un trattamento professionale di ispirazione coreana, con un approccio estetico-medicale, studiato per intervenire sulle discromie cutanee e migliorare l'aspetto delle macchie. È indicato per macchie solari, macchie legate all'età e melasma.
Come funziona il trattamento?
Il trattamento utilizza attivi cosmetici specifici, selezionati per agire sulle alterazioni della pigmentazione. L'obiettivo è favorire un incarnato più omogeneo, luminoso e uniforme, rispettando le caratteristiche della pelle.
A chi è consigliato?
È indicato per chi desidera migliorare l'aspetto delle macchie e delle irregolarità del colorito, sia sul viso sia nelle zone interessate dalla pigmentazione.
Quante sedute sono necessarie?
Generalmente si consiglia un percorso iniziale di almeno quattro sedute. Il numero effettivo viene stabilito dopo un'attenta valutazione della pelle e in base al tipo di macchia e alla sua profondità.
Cosa rende particolare questo trattamento?
L'approccio coreano combina ricerca cosmetica, attivi mirati e un protocollo professionale personalizzato. Non si tratta semplicemente di schiarire la superficie cutanea, ma di lavorare sulla qualità e sull'uniformità dell'incarnato con un percorso progressivo.
Dove è possibile effettuare il trattamento?
Melanin Reset Therapy è disponibile presso Icosmetics, in Via La Santa 7, Viganello (Lugano). La prima consulenza e valutazione della pelle sono gratuite.
Icosmetics – K-Beauty e trattamenti professionali coreani.
Ulteriori informazioni: www.icosmeticslugano.com/
Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch
Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@youtubefashionchannel
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!