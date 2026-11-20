Noemi rompe il silenzio: arriva "Le cose che non dico"
La nuova ballad debutta dal vivo a Brescia e sui social, prima dell'uscita ufficiale.
La nuova ballad debutta dal vivo a Brescia e sui social, prima dell'uscita ufficiale.
Ci sono emozioni che restano nascoste, parole che non trovano il coraggio di uscire e silenzi che, a volte, finiscono per allontanare anche le persone più importanti. È da questa dimensione intima e fragile che nasce “Le cose che non dico”, il nuovo singolo di Noemi, in uscita a mezzanotte per Columbia Records / Sony Music Italy.
L'artista ha scelto di sorprendere il pubblico con una doppia anticipazione: prima sul palco del Teatro Grande di Brescia, durante il concerto di ieri sera, dove ha presentato per la prima volta dal vivo alcuni passaggi del brano, e successivamente attraverso un estratto condiviso sui propri canali social.
Scritto da Noemi insieme a Settembre e prodotto da Charlie Charles, il pezzo è una ballad intensa che affronta l'incomunicabilità nelle relazioni e la difficoltà di mostrare le proprie fragilità. Perché non sempre tacere significa proteggere chi amiamo: talvolta, proprio le parole non dette diventano muri invisibili, capaci di generare distanza e solitudine.
Con questa nuova uscita, Noemi porta al centro una dimensione emotiva profondamente umana, nella quale è facile riconoscersi. Un racconto musicale che invita a guardarsi dentro e a trovare il coraggio di esprimere ciò che spesso rimane sospeso tra il cuore e la voce.
Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch
Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@youtubefashionchannel
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!