Scritto da Noemi insieme a Settembre e prodotto da Charlie Charles, il pezzo è una ballad intensa che affronta l'incomunicabilità nelle relazioni e la difficoltà di mostrare le proprie fragilità. Perché non sempre tacere significa proteggere chi amiamo: talvolta, proprio le parole non dette diventano muri invisibili, capaci di generare distanza e solitudine.

Con questa nuova uscita, Noemi porta al centro una dimensione emotiva profondamente umana, nella quale è facile riconoscersi. Un racconto musicale che invita a guardarsi dentro e a trovare il coraggio di esprimere ciò che spesso rimane sospeso tra il cuore e la voce.