Antica Osteria del Porto, la magia delle feste incontra il piacere della tavola
A Lugano, lo chef Davide Merra firma un’esperienza di gusto e atmosfera, tra sapori ricercati, luci calde e momenti da ricordare.
A Lugano, lo chef Davide Merra firma un’esperienza di gusto e atmosfera, tra sapori ricercati, luci calde e momenti da ricordare.
LUGANO - All’Antica Osteria del Porto di Lugano, c’è un momento dell’anno in cui tutto sembra diventare ancora più speciale. Le luci si fanno più calde, l’atmosfera più intima e ogni angolo si veste di una magia delicata, fatta di piccoli dettagli, riflessi dorati sull’acqua e decorazioni che regalano emozioni.
È qui che il fascino della stagione incontra il piacere della buona tavola. Lo chef Davide Merra accompagna gli ospiti in un viaggio tra sapori autentici e creazioni ricercate, dove ogni ingrediente trova il suo posto e ogni piatto racconta una storia. Dal pesce di lago alle carni selezionate, passando per proposte vegetariane sorprendenti, la cucina diventa un invito a lasciarsi coccolare, assaggio dopo assaggio.
E poi c’è la bellezza di condividere. Una cena a lume di una luce soffusa, un brindisi con le persone del cuore, una serata romantica o semplicemente il piacere di ritrovarsi attorno a una tavola imbandita. La sala accogliente, i toni avvolgenti e l’attenzione premurosa rendono ogni incontro un piccolo momento da custodire.
Perché le feste non sono soltanto una data sul calendario, ma emozioni da vivere, sorrisi da condividere e ricordi da portare con sé.
All’Antica Osteria del Porto, ogni dettaglio profuma di accoglienza, ogni portata regala una sorpresa e ogni serata si trasforma in qualcosa di speciale.
Un luogo dove lasciarsi conquistare dal gusto, riscoprire il piacere di stare insieme e assaporare, lentamente, tutta la dolcezza delle feste.
Il piatto del mese in video, dalla carta autunnale: vellutata, accompagnata da crostini dorati al timo e polvere di prezzemolo.
Per informazioni: anticaosteriadelporto.ch
A proposito dell’Antica Osteria del Porto a Lugano…
Pensate amici lettori, un vero e proprio paradiso del gusto nel bel mezzo della città di Lugano, e per dirla tutta, anche in versi poetici, la cornice che avvolge l’osteria - che si colloca a pochi metri dalla foce del Cassarate, il fiume dei luganesi - un panorama che mette una pace solenne. Fiume, lago, montagne e solo come sottofondo i “versi” della natura.
Le piccole sale che compongono l’Antica Osteria del Porto di Lugano, sono particolarmente adatte a una cena che rispetti in tutto e per tutto i protocolli sanitari, dalle distanze ai posti al tavolo alla costante sanificazione degli ambienti.
Per vivere l’esperienza di una cena, in un posto unico, non ci resta che prendere armi e bagagli e dirigerci verso quella parte romantica della nostra bella città, e come diceva la scrittrice Kris Carr: “La cena è dove la magia accade in cucina".
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