La tua donna non ti chiede più nulla? Potresti essere già sul punto di perderla
Relazioni, ascolto e intimità: quando il silenzio prende il posto delle richieste, potrebbe esserci una distanza emotiva che merita attenzione
Relazioni, ascolto e intimità: quando il silenzio prende il posto delle richieste, potrebbe esserci una distanza emotiva che merita attenzione
LUGANO - Quando una donna smette di chiedere, la distanza emotiva potrebbe essere già profonda. Eva SÝKORA, Sex Soul Therapist ed esperta di intimità e mindset, spiega come riconoscere i segnali e quali passi compiere per ritrovare la connessione di coppia.
Per anni ti ha chiesto di ascoltarla. Di abbracciarla. Di passare del tempo insieme. Di esserci davvero, anche quando eri a casa.
Forse hai pensato: «Non è mai contenta». Oppure: «Ne parleremo quando avrò meno lavoro».
Adesso, però, non chiede più. Non insiste, non cerca il confronto. Ti lascia lavorare, guardare la televisione e restare nel tuo mondo. E tu pensi: «Finalmente siamo tranquilli».
Ma quella calma potrebbe nascondere una resa.
Non ogni silenzio significa distacco. Quando, però, arriva dopo anni di richieste rimaste senza risposta, merita attenzione. A volte una donna smette di chiedere perché ha smesso di credere che qualcosa possa cambiare.
Prima ha provato a comunicare, a spiegarsi meglio, a cercare un modo per ritrovarvi. Anche attraverso la rabbia, a volte, cercava ancora un contatto: «Guardami. Ascoltami. Questa relazione per me conta».
Poi, davanti allo stesso muro, qualcosa può spegnersi.
Comincia a condividere meno, a non cercare più il tuo abbraccio, a prendere decisioni senza coinvolgerti e a immaginare come farcela da sola. Può essere ancora accanto a te e aver già iniziato ad allontanarsi emotivamente.
Quando finalmente dice «Me ne vado», tu puoi sentirti colto di sorpresa. Lei, invece, può sentirsi alla fine di una conversazione iniziata anni prima.
Quando il lavoro e la stanchezza prendono il posto della relazione
Scrivo agli uomini che lavorano tanto, che portano grandi responsabilità e pensano: «Lo faccio anche per noi».
E a quelli che si sentono spenti, che passano le serate davanti a uno schermo, rimandando continuamente il momento di incontrare davvero la propria compagna.
La stanchezza è reale. Anche il bisogno di riposo. Ma se nella vostra vita non rimane mai spazio per la connessione, la distanza cresce.
Il primo passo comincia da te.
Da quanto riesci a sentire il tuo corpo, riconoscere le tue emozioni e accorgerti di quando ti chiudi. Da quanto sai restare presente anche quando ciò che lei esprime ti mette a disagio.
Una domanda che può cambiare il modo di ascoltare
Puoi iniziare oggi: posa il telefono, guardala e chiedile:
«Che cosa stai cercando di dirmi da tempo che non ho ancora ascoltato davvero?»
Poi ascolta, senza preparare subito una difesa. E lascia che all'ascolto seguano gesti concreti e continui.
Perché non basta promettere di cambiare: è la continuità dei comportamenti a poter ricostruire la fiducia e la vicinanza.
Ritrovare la connessione con se stessi e con l'altro
Questa è la mia missione: accompagnare gli uomini a ritrovare connessione con se stessi, con il corpo, con le emozioni e con la propria capacità di vivere l'intimità.
Attraverso la mia Formula dei 4 Elementi™, lavoro con mente subconscia, emozioni, corpo ed energia.
Non aspettare che lei sia pronta ad andarsene per iniziare a esserci.
Se ti riconosci in queste parole, scrivimi in privato. Possiamo partire da te.
Puoi contattare Eva Sykora
Intimate Leadership Expert
Sex & Relationship Therapist
Sexual Life Coach
A proposito di Eva Sykora Sex Soul Therapist
Eva Sykora è una guida esperta nel trasformare la vita di coppie, uomini e donne, aiutandoli a riscoprire il loro pieno potenziale personale, intimo e relazionale.Con oltre 15 anni di esperienza, ha creato il suo esclusivo metodo, “la formula dei 4 Elementi”, che lavora su mente subconscia, emozioni, corpo ed energia per portare una trasformazione completa e duratura.Il suo approccio unico parte da un lavoro individuale: Eva sa che spesso i conflitti di coppia nascono da blocchi personali e vecchi schemi emotivi. Per questo, guida ogni partner a lavorare su di sé, eliminando paure e insicurezze subconsci e ripulendo quel "terreno interiore" necessario per far rinascere la relazione.
Solo quando ciascun individuo si sente più connesso a se stesso, ed é più liberato, Eva accompagna i partner in un percorso di ricostruzione della relazione, insegnando tecniche che trasformano l’intimità in un’esperienza più autentica e profonda. Massaggi consapevoli, comunicazione empatica e il risveglio dell’energia sessuale sono solo alcune delle pratiche che Eva utilizza per creare una rinascita personale e relazionale. Grazie alla sua esperienza e sensibilità, Eva Sykora è un punto di riferimento per chi desidera superare blocchi emotivi e rinascere - singolarmente e in coppia.
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