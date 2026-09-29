Quanti capelli cadono al giorno: tutte le informazioni da sapere

Mucchi di capelli sul fondo della doccia o nel lavandino destano preoccupazione, questo è comprensibile. Tuttavia, prima di allarmarsi, è opportuno capire quanti capelli cadono al giorno dalla propria chioma. Come spiegato all’inizio, la quantità persa ogni giorno è nella norma se non supera i 100-120 capelli. Nel momento in cui questa soglia viene superata e la caduta si protrae per più di 4 settimane, è necessario consultare un tricologo per stabilire la causa scatenante.



Può capitare che la perdita sia accentuata da alcuni fattori come il cambio di stagione (in particolare tra l’estate e l’autunno), gli squilibri ormonali (menopausa o parto), i momenti di stress intenso o la dieta non equilibrata, che accelerano le fasi anagen e catagen, aumentando di conseguenza la percentuale di capelli presente durante la fase di riposo (telogen). La perdita di capelli, in questi casi, è temporanea e può essere affrontata con trattamenti e prodotti specifici che rinforzano i capelli e mantengono folta la chioma.

