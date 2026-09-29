Quanti capelli cadono al giorno: tutte le informazioni da sapere
I professionisti di CRLab Lugano, rispondono alle tante domande sul tema
I professionisti di CRLab Lugano, rispondono alle tante domande sul tema
LUGANO - Quanti capelli si perdono al giorno?
Prima di rispondere a questa domanda, occorre fare una precisazione: la caduta dei capelli, entro certi limiti, è un evento fisiologico. La caduta dei capelli corrisponde infatti all’ultima fase del loro ciclo di vita, che in media dura da 2 a 6 anni.
Ma procediamo con ordine. Il ciclo di vita dei capelli si suddivide in tre fasi principali.
- fase anagen, dove alla base del follicolo si forma il bulbo pilifero che a sua volta produce la fibra del capello (dura in media dai 2 a 7 anni);
- fase catagen, dove il capello smette di crescere (dura circa 3 settimane);
- fase telogen, dove il capello che non cresce più rimane attaccato al follicolo per un periodo di circa 3 mesi, fino a staccarsi per avviare una nuova fase anagen.
In base al numero di follicoli piliferi attivi e al ciclo di crescita, in media si perdono tra i 40-120 capelli al giorno. La quantità di capelli caduti dipende anche da fattori come la loro struttura, la quantità di bulbi presenti nel cuoio capelluto, lo stato di salute, l’alimentazione, il cambio di stagione e la tipologia di prodotti impiegati per la cura della chioma.
Come contare quanti capelli cadono al giorno
I ricercatori del Penn State College of Medicine hanno elaborato un metodo fai da te per tenere sotto controllo il numero di capelli che cadono quotidianamente. Questo metodo è suddiviso in 4 semplici step:
1. dopo 3 shampoo mattutini, al quarto giorno bisogna pettinare i capelli dalla nuca alla fronte prima di effettuare un altro shampoo. La pettinatura, della durata di 60 secondi, è da eseguire sopra un cuscino o un lenzuolo che abbia un colore contrastante rispetto a quello dei capelli: in questo modo è più facile contarli;
2. nei due giorni successivi, occorre ripetere il procedimento con le stesse modalità e utilizzando lo stesso pettine;
3. ogni giorno bisogna contare e registrare il numero di capelli rimasti sul pettine e sul cuscino/lenzuolo calcolando la media dei tre conteggi;
4. il procedimento va ripetuto ogni mese per contare il numero totale di capelli caduti.
Grazie a questa tecnica è possibile tenere sotto controllo quanti capelli cadono ogni giorno e se, a distanza di mesi, si riscontrano significative differenze nelle quantità.
Quanti capelli si perdono dopo il lavaggio
Quando ci si lava i capelli è più facile notare la loro caduta nel lavandino o nella doccia. È opportuno specificare, però, che lavare e bagnare i capelli in sé non determina la caduta – se utilizziamo i prodotti adeguati. Semplicemente l’acqua ammorbidisce e appesantisce i capelli, rendendo più evidente la caduta naturale.
In genere, quindi, chi lava i capelli tutti i giorni può contare circa 30-40 capelli caduti a ogni lavaggio.
Quando bisogna preoccuparsi della caduta dei capelli
Mucchi di capelli sul fondo della doccia o nel lavandino destano preoccupazione, questo è comprensibile. Tuttavia, prima di allarmarsi, è opportuno capire quanti capelli cadono al giorno dalla propria chioma. Come spiegato all’inizio, la quantità persa ogni giorno è nella norma se non supera i 100-120 capelli. Nel momento in cui questa soglia viene superata e la caduta si protrae per più di 4 settimane, è necessario consultare un tricologo per stabilire la causa scatenante.
Può capitare che la perdita sia accentuata da alcuni fattori come il cambio di stagione (in particolare tra l’estate e l’autunno), gli squilibri ormonali (menopausa o parto), i momenti di stress intenso o la dieta non equilibrata, che accelerano le fasi anagen e catagen, aumentando di conseguenza la percentuale di capelli presente durante la fase di riposo (telogen). La perdita di capelli, in questi casi, è temporanea e può essere affrontata con trattamenti e prodotti specifici che rinforzano i capelli e mantengono folta la chioma.
La soluzione di CRLAB per arrestare la perdita dei capelli
Sapere quanti capelli cadono ogni giorno è indispensabile per capire se ci si trova di fronte a un vero campanello d’allarme. Se la caduta è eccessiva, è giunto il momento di prendersi cura seriamente della propria chioma utilizzando prodotti sviluppati e testati da esperti che elaborano soluzioni innovative e personalizzate.
Il team di CRLAB, composto da biotecnologi, chimici e formulatori che collaborano con chirurghi e dermatologi di fama internazionale, ha progettato prodotti per la cura dei capelli che contrastano la caduta e ridanno volume alla capigliatura. Grazie all’azione di numerosi principi attivi naturali, dopo un trattamento di 3 mesi i capelli subiscono un infoltimento che va dal 17 al 23% di volume in più.
Con la soluzione di CRLAB, avere una chioma folta, lucente e morbida è possibile. La filosofia aziendale è aiutare le persone a prendersi cura del cuoio capelluto perché solo attraverso una pelle sana è possibile far crescere capelli sani e tornare a sentirsi di nuovo a proprio agio ogni giorno.
Info www.crlab.ch/
A proposito di...
Da oltre 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso patch cutanei e sistemi d'integrazione non invasivi, autotrapianti con le ultime innovative tecniche, trattamenti curativi personalizzati e prodotti tricologici d’avanguardia, pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone due obiettivi: il primo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto, il secondo: dove i capelli mancano, tutte le tecniche all'avanguardia per una implementazione.
Consigliamo quindi di chiamare il nostro studio di Lugano in via Zurigo 38 per effettuare un test specifico cute e capelli per aiutarvi a ridare “vita” alla nostra chiama in tempi rapidi.
Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch/, da oltre 10 anni partner tio.ch
Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@FashionchannelChfashionchannel.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!