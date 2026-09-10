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Venezia 2026, il red carpet celebra gioielli, eleganza e stile italiano

Recarlo, Luigi Bianchi Flirt e Trussardi firmano look protagonisti alla mostra
Venezia 2026, il red carpet celebra gioielli, eleganza e stile italiano
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GRETA FERRO
Venezia 2026, il red carpet celebra gioielli, eleganza e stile italiano
Recarlo, Luigi Bianchi Flirt e Trussardi firmano look protagonisti alla mostra

VENEZIA - Il glamour dell’83ª edizione del Festival del Cinema di Venezia passa anche attraverso la moda e i gioielli, trasformando il red carpet in una straordinaria vetrina di eleganza, personalità e savoir-faire italiano.

Tra le protagoniste, Greta Ferro sceglie i gioielli Recarlo, esaltando con raffinatezza e naturalezza il suo look da red carpet. Le creazioni della Maison, simbolo di femminilità e alta gioielleria, aggiungono luce e preziosità a una presenza sofisticata, confermando il perfetto connubio tra cinema e stile.

Sul tappeto rosso anche Mario Ermito, che indossa un total look Luigi Bianchi Flirt. Un’immagine elegante e contemporanea, dove la tradizione sartoriale italiana incontra linee essenziali e un’attitudine moderna, per un risultato impeccabile.

A catturare l’attenzione è anche Mattia Narducci, protagonista per Trussardi con un completo in pelle che reinterpreta uno dei codici più iconici della Maison. Heritage, carattere ed eleganza contemporanea si incontrano in un look deciso, capace di raccontare una visione moderna della moda italiana.

La raffinatezza di Recarlo torna protagonista con Martina Tinarelli, che sceglie preziosi della Maison per completare il suo look veneziano. Una presenza luminosa e sofisticata, dove i gioielli diventano espressione di personalità.

Infine, Korlan Madi affida ancora una volta il suo stile a Recarlo, con gioielli che ne valorizzano l’eleganza e la presenza scenica.

A Venezia, il cinema incontra la moda: cinque protagonisti, tre grandi nomi e un unico grande palcoscenico, quello del red carpet.

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