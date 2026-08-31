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CR Lab, oltre 50 anni di eccellenza tra artigianalità e innovazione

Da Zola Predosa al mondo, CRLAB porta la sua esperienza anche a Lugano, Como, Busto Arsizio e Novara
CR Lab, oltre 50 anni di eccellenza tra artigianalità e innovazione
CR Lab, oltre 50 anni di eccellenza tra artigianalità e innovazione
CRLab
CR Lab, oltre 50 anni di eccellenza tra artigianalità e innovazione
Da Zola Predosa al mondo, CRLAB porta la sua esperienza anche a Lugano, Como, Busto Arsizio e Novara

LUGANO - Da oltre cinquant’’anni, CRLAB porta nel mondo un’autentica storia di eccellenza italiana, nata dalla passione artigianale e cresciuta attraverso ricerca, innovazione e personalizzazione. Un percorso iniziato nel 1968 a Zola Predosa, in provincia di Bologna, e diventato nel tempo un punto di riferimento internazionale. Oggi questa esperienza è presente anche sul territorio con CRLAB Insubria, a Lugano, Como, Busto Arsizio e Novara: luoghi dove tradizione e innovazione si incontrano per creare soluzioni sempre più personalizzate.

Anni '80-'90

Il Sistema di infoltimento non chirurgico CRLAB si afferma come una risposta efficace al problema della calvizie.

Anno 2011

Nel 2011 il marchio Cesare Ragazzi è stato acquisito da un team di managers che ha messo a punto un piano strutturato di rilancio del marchio, innovando l’ineguagliata tecnologia proprietaria: un unicum nel panorama delle soluzioni per la calvizie di uomini e donne, che ha permesso all’azienda di affermarsi sul mercato.

Anno 2012

Nel 2012 viene inaugurato il nuovo stabilimento a Zola Predosa dove trovano spazio il centro direzionale, l’area Ricerca e Sviluppo e la zona di produzione, dove attraverso un processo di fabbricazione certificato ISO9001:2015 vengono realizzati i sistemi di infoltimento.
Il modello produttivo unisce tecnologia e competenze professionali di primissimo livello e rappresenta il sito produttivo di sistemi di infoltimento più avanzato nel panorama internazionale.

Anno 2014

Nasce nel 2014 la linea tricologica CRLAB, una gamma completa e innovativa di prodotti e trattamenti per la cura delle principali anomalie del cuoio capelluto e il benessere dei capelli.

Test clinici di efficacia condotti sulle nostre linee hanno evidenziato la qualità e i risultati che si possono raggiungere con i nostri trattamenti.

Nasce nel 2014 la linea tricologica CRLAB, una gamma completa e innovativa di prodotti

Anno 2022

Nel 2022 l’azienda acquisisce in FRANCIA due importanti realtà nel settore capelli: il marchio Norgil e diversi centri di Aderans France.

Azione di Rebranding: l’azienda porta avanti il marchio CRLAB al posto di Cesare Ragazzi Laboratories.

Anno 2024

Apre la CRLAB HAIR CLINIC a Bologna, un punto di riferimento per il benessere e la cura del capello. Una realtà unica che propone al cliente tutte le principali soluzioni presenti sul mercato: dalla tricologia alla medicina rigenerativa, dal trapianto di capelli al sistema di infoltimento.

Oggi

Il percorso di internazionalizzazione inizia nel 2013: CRLAB cresce senza sosta e amplia i propri orizzonti fino ad essere oggi presente in oltre 28 Paesi del Mondo con oltre 200 centri.

La serietà e la professionalità dell’azienda hanno portato l’azienda a intervenire periodicamente in convegni e congressi medico-scientifici di livello internazionale.

Info www.crlab.ch/

A proposito di...
Da oltre 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso patch cutanei e sistemi d'integrazione non invasivi, autotrapianti con le ultime innovative tecniche, trattamenti curativi personalizzati e prodotti tricologici d’avanguardia, pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone due obiettivi: il primo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto, il secondo: dove i capelli mancano, tutte le tecniche all'avanguardia per una implementazione.

Consigliamo quindi di chiamare il nostro studio di Lugano in via Zurigo 38 per effettuare un test specifico cute e capelli per aiutarvi a ridare “vita” alla nostra chiama in tempi rapidi.

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