Hai costruito un successo malato? La tua relazione sta pagando il prezzo
Eva Sykora, Sex Coach, spiega perché stress e sistema nervoso influenzano desiderio, energia e benessere relazionale
Eva Sykora, Sex Coach, spiega perché stress e sistema nervoso influenzano desiderio, energia e benessere relazionale
LUGANO - Quando performance, controllo e ambizione entrano nella vita privata, anche l’intimità può trasformarsi in un’altra sfida da vincere.
Hai costruito un’azienda, raggiunto obiettivi che anni fa sembravano impossibili e imparato a gestire persone, responsabilità, investimenti, decisioni e problemi ogni giorno. Sei abituato a trovare soluzioni, prendere decisioni velocemente e andare avanti anche quando la pressione aumenta.
Ma c’è una domanda che forse nessuno ti fa:
Mentre costruivi il tuo successo, cosa è successo alla tua relazione?
Quando il successo professionale non basta più
Lavorando da molti anni con imprenditori, CEO e manager, incontro uomini estremamente capaci professionalmente che nella loro vita privata iniziano a sperimentare una realtà completamente diversa.
La relazione diventa più distante, le conversazioni si trasformano prevalentemente in questioni organizzative, l’intimità diminuisce e il desiderio non è più quello di prima.
Il sesso può diventare veloce, automatico, sempre più raro o trasformarsi in un’altra area nella quale bisogna “funzionare”.
A volte arrivano anche difficoltà di erezione, eiaculazione precoce, calo della libido, stanchezza e irritabilità.
Altre volte non esiste un sintomo preciso, ma soltanto una sensazione difficile da spiegare:
“Ho tutto ciò che pensavo di volere, ma non riesco più a sentire veramente.”
E questo non significa necessariamente che non ami più la tua partner.
Il problema può trovarsi molto più in profondità.
Quando la modalità performance non si spegne
Per raggiungere risultati importanti hai probabilmente sviluppato qualità straordinarie: disciplina, controllo, capacità decisionale, resistenza allo stress, velocità e un enorme senso di responsabilità.
Nel business queste caratteristiche possono rappresentare una parte fondamentale del tuo successo.
Ma cosa succede quando la stessa modalità entra nella tua relazione e, soprattutto, nella tua camera da letto?
Quando vivi per gran parte della giornata orientato a fare, produrre, controllare, prevedere e risolvere, può diventare sempre più difficile passare improvvisamente a uno stato completamente diverso, quello necessario per sentire, ricevere, ascoltare, lasciarsi andare e creare una vera intimità.
Il corpo è a casa. La mente è ancora in ufficio.
Il tuo corpo può essere a casa, seduto accanto alla persona che ami, mentre la tua mente è ancora nella prossima riunione, nella mail che devi inviare o nel problema che devi risolvere.
La tua partner ti parla e tu la ascolti, ma soltanto una parte di te è realmente presente.
La abbracci, ma il corpo continua a trattenere la tensione accumulata durante tutta la giornata.
E persino nella sessualità può insinuarsi la stessa logica della performance:
Devo avere un’erezione.
Devo durare.
Devo soddisfarla.
Devo essere all’altezza.
Devo funzionare.
Così, qualcosa che dovrebbe rappresentare uno spazio di connessione, piacere, libertà e rigenerazione diventa inconsapevolmente un altro luogo nel quale ottenere un risultato.
Il successo non è il problema. Il prezzo che paghi per mantenerlo può diventarlo.
Non credo che un uomo debba scegliere tra successo e amore, né che debba diventare meno ambizioso, meno determinato o rinunciare alla propria crescita professionale per avere una relazione sana.
Credo esattamente il contrario.
La vera evoluzione è riuscire ad avere accesso a entrambi i mondi: essere estremamente focalizzato quando guidi la tua azienda e profondamente presente quando entri nella tua casa; saper prendere decisioni e, nello stesso tempo, saper ascoltare; avere la capacità di guidare senza perdere quella di lasciarsi andare; essere forte senza diventare emotivamente irraggiungibile.
Le piccole assenze che, giorno dopo giorno, diventano distanza
Perché puoi costruire un impero e, nello stesso tempo, perdere lentamente la persona che dorme accanto a te.
E quasi mai succede attraverso un unico grande evento.
Accade attraverso centinaia di piccole assenze che inizialmente sembrano insignificanti:
- una cena durante la quale continui a controllare il telefono;
- un altro “ne parliamo dopo”;
- un weekend sacrificato al lavoro;
- un abbraccio nel quale il corpo c’è ma tu non sei veramente presente;
- una sessualità che lentamente perde spontaneità e connessione.
Finché un giorno la persona accanto a te pronuncia una frase semplicissima:
“Non ti sento più.”
Ed è qui che inizia il lavoro più importante.
I 4 Elementi: Emozioni, Mente Subconscia, Corpo ed Energia
Nel mio lavoro non guardo soltanto al sintomo sessuale o al conflitto che sta emergendo nella coppia.
Lavoro attraverso quelli che chiamo i 4 Elementi: Emozioni, Mente Subconscia, Corpo ed Energia, perché ciò che vediamo nella relazione o nella sessualità spesso rappresenta soltanto la parte visibile di qualcosa che sta accadendo molto più profondamente.
Puoi comprendere razionalmente che dovresti rilassarti e continuare a non riuscire a farlo.
Puoi promettere a te stesso e alla tua famiglia che lavorerai meno e ritrovarti nuovamente davanti al computer la domenica.
Puoi amare profondamente la tua partner e, allo stesso tempo, non riuscire più a essere realmente presente con lei.
Per questo il cambiamento non può avvenire soltanto attraverso la mente razionale.
La sessualità come specchio dello stato interno
È necessario comprendere cosa sta accadendo nel tuo mondo emotivo, quali programmi inconsci continuano a spingerti verso la performance e il controllo, cosa il tuo corpo continua a trattenere e dove la tua energia vitale e sessuale ha progressivamente perso la propria naturale espansione.
Perché la sessualità non è separata dal resto della tua vita.
È uno degli specchi più sinceri del tuo stato interno.
Forse la prossima evoluzione del tuo successo non è fare di più.
Forse è imparare a sentire di più, essere presente senza dover produrre, amare senza avere sempre bisogno di controllare e vivere la sessualità senza trasformarla nell’ennesima prova da superare.
Forse significa imparare a tornare a casa non soltanto fisicamente, ma anche mentalmente, emotivamente e con tutta la tua energia.
Il vero successo
Perché essere un uomo di successo non dovrebbe significare avere un’azienda che cresce mentre la tua relazione lentamente si spegne.
La tua azienda ha bisogno del CEO.
La tua relazione ha bisogno dell’uomo che esiste dietro quel ruolo.
E forse una delle forme più alte di successo è proprio questa:
non dover sacrificare l’amore, l’intimità, la sessualità e te stesso per poter vincere nel mondo.
Puoi contattare Eva Sykora:
www.evasykora.com
www.tantra-expert.com/it/
A proposito di Eva Sykora Sex Soul Therapist
Eva Sykora è una guida esperta nel trasformare la vita di coppie, uomini e donne, aiutandoli a riscoprire il loro pieno potenziale personale, intimo e relazionale.Con oltre 15 anni di esperienza, ha creato il suo esclusivo metodo, “la formula dei 4 Elementi”, che lavora su mente subconscia, emozioni, corpo ed energia per portare una trasformazione completa e duratura.Il suo approccio unico parte da un lavoro individuale: Eva sa che spesso i conflitti di coppia nascono da blocchi personali e vecchi schemi emotivi. Per questo, guida ogni partner a lavorare su di sé, eliminando paure e insicurezze subconsci e ripulendo quel "terreno interiore" necessario per far rinascere la relazione.
Solo quando ciascun individuo si sente più connesso a se stesso, ed é più liberato, Eva accompagna i partner in un percorso di ricostruzione della relazione, insegnando tecniche che trasformano l’intimità in un’esperienza più autentica e profonda. Massaggi consapevoli, comunicazione empatica e il risveglio dell’energia sessuale sono solo alcune delle pratiche che Eva utilizza per creare una rinascita personale e relazionale. Grazie alla sua esperienza e sensibilità, Eva Sykora è un punto di riferimento per chi desidera superare blocchi emotivi e rinascere - singolarmente e in coppia.
Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch
Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@FashionchannelChfashionchannel
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!