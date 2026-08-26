Un viaggio nel gusto sulle rive del Lago di Lugano

In cucina, lo chef Davide Merra interpreta la tradizione con uno sguardo contemporaneo, scegliendo ingredienti freschi e locali e trasformandoli in piatti ricchi di personalità. Dal pesce appena pescato alla carne alla griglia, passando per le proposte vegetariane, ogni portata nasce dall’incontro tra qualità, creatività e passione.

E poi c’è il piacere di stare a tavola, in un ambiente caldo, elegante e luminoso, dove anche i colori e la presentazione dei piatti contribuiscono a rendere speciale ogni momento.