Un viaggio nel gusto sulle rive del Lago di Lugano
Tradizione, creatività e ingredienti del territorio in un’atmosfera dove ogni piatto diventa emozione
Tradizione, creatività e ingredienti del territorio in un’atmosfera dove ogni piatto diventa emozione
C’è un luogo dove il piacere della tavola incontra la magia del lago e dove ogni pranzo o cena può trasformarsi in un’esperienza da ricordare. È l’Antica Osteria del Porto di Lugano, un indirizzo capace di conquistare attraverso una combinazione irresistibile di cucina, atmosfera e panorama.
Qui il lago diventa parte integrante dell’esperienza: la brezza che accarezza la terrazza, la luce naturale che avvolge gli ambienti e la vista sull’acqua creano lo scenario perfetto per lasciarsi conquistare dai sapori.
In cucina, lo chef Davide Merra interpreta la tradizione con uno sguardo contemporaneo, scegliendo ingredienti freschi e locali e trasformandoli in piatti ricchi di personalità. Dal pesce appena pescato alla carne alla griglia, passando per le proposte vegetariane, ogni portata nasce dall’incontro tra qualità, creatività e passione.
E poi c’è il piacere di stare a tavola, in un ambiente caldo, elegante e luminoso, dove anche i colori e la presentazione dei piatti contribuiscono a rendere speciale ogni momento.
All’Antica Osteria del Porto non si viene semplicemente per mangiare: si viene per vivere il lago, assaporare il territorio e concedersi un momento di autentico piacere.
Il piatto del mese in video, dalla carta autunnale: Tartare vegana di barbabietola cotta al forno
Preparazione:
Tartare vegana di barbabietola al forno
Ingredienti
- Barbabietola cotta al forno
- Yogurt di cocco vegetale
- Erba cipollina
- Nocciole tostate
- Germogli di piselli
- Pomodorini confit
- Olio extravergine d’oliva
- Olio al basilico
- Sale
- Pepe
Procedimento
1. Preparare lo yogurt
Condire lo yogurt di cocco con sale, pepe, olio extravergine d’oliva ed erba cipollina finemente tritata. L’erba cipollina aggiungerà una piacevole nota di freschezza.
2. Preparare la barbabietola
Tagliare la barbabietola precedentemente cotta al forno a cubetti abbastanza grossolani. Condirla con olio, sale e pepe. Aggiungere un cucchiaio di yogurt di cocco e amalgamare delicatamente: servirà a emulsionare e a legare i cubetti.
3. Impiattare
Distribuire sul piatto una base di yogurt di cocco all’erba cipollina. Posizionare sopra la tartare di barbabietola utilizzando un coppapasta, così da ottenere una forma circolare, compatta e ordinata.
4. Guarnire
Completare il piatto con nocciole tostate e frantumate, germogli di piselli e due pomodorini confit, che doneranno una piacevole nota di acidità.
Terminare con un giro di olio al basilico.
l risultato
Una tartare vegana colorata e raffinata, dove la dolcezza della barbabietola incontra la freschezza dello yogurt al cocco, la croccantezza delle nocciole e la nota acidula dei pomodorini confit.
Per info: www.anticaosteriadelporto.ch
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