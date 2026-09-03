SIRIVANNAVARI vola con THAI Airways: il lusso thailandese conquista il cielo
Due nuove collezioni di Amenity Kit celebrano arte, cultura e tradizioni della Thailandia
Due nuove collezioni di Amenity Kit celebrano arte, cultura e tradizioni della Thailandia
MILANO - L’eleganza thailandese prende il volo con SIRIVANNAVARI, che firma per THAI Airways due nuove collezioni di Amenity Kit in edizione limitata, create in esclusiva per i passeggeri della Royal Silk Class e della prestigiosa Royal First Class.
Un progetto che trasforma il viaggio in un’esperienza di lusso ancora più personale, portando a bordo l’identità artistica e culturale della Thailandia. Le nuove collezioni si ispirano infatti al ricco patrimonio del Paese, tra mitologia, simboli tradizionali, motivi iconici e palette cromatiche evocative, reinterpretati attraverso l’estetica sofisticata di SIRIVANNAVARI.
Ogni kit diventa così un piccolo scrigno dedicato alla bellezza, arricchito da una selezione di prodotti premium firmati SIRIVANNAVARI Maison e da prestigiosi partner del mondo beauty. Un incontro tra design, cura dei dettagli e funzionalità, pensato per accompagnare i passeggeri durante il viaggio con un tocco esclusivo.
La collaborazione rappresenta anche una celebrazione del savoir-faire thailandese, portando nel mondo una creatività profondamente legata alle proprie radici ma capace di dialogare con il lusso internazionale.
Non semplici accessori da viaggio, dunque, ma veri oggetti da collezione che raccontano una storia.
Con queste due nuove collezioni, SIRIVANNAVARI e THAI Airways trasformano il tempo trascorso in volo in un viaggio dentro la cultura, l’arte e l’eleganza della Thailandia.
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