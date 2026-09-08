Venezia 2026, il red carpet accende le stelle della moda
Tra cinema, alta orologeria e fashion: a Venezia le celebrity scelgono lo stile delle grandi Maison
Tra cinema, alta orologeria e fashion: a Venezia le celebrity scelgono lo stile delle grandi Maison
Venezia torna a essere il palcoscenico internazionale dove cinema, moda e lusso si incontrano, trasformando ogni arrivo e ogni red carpet in una dichiarazione di stile. Alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, le celebrity hanno portato sul Lido eleganza, personalità e dettagli capaci di catturare l’attenzione.
Tra i protagonisti, Valeria Bruni Tedeschi, arrivata a Venezia per L’Estranea, film in concorso diretto da Paolo Strippoli, ha scelto Montblanc, indossando la stilografica Meisterstück Bordeaux e il portapenne Sartorial Zafferano, entrambi disegnati dal Direttore Artistico Marco Tomasetta. Un incontro raffinato tra creatività, design e savoir-faire.
Grande protagonista anche Robert Pattinson, neo Ambasciatore Globale di Jaeger-LeCoultre, presente al Festival per Primetime, in concorso nella Selezione Ufficiale. Nel film interpreta un giornalista impegnato a smascherare presunti predatori attraverso operazioni sotto copertura. Sul red carpet ha sfoggiato l’eccezionale Master Hybris Artistica Gyrotourbillon Westminster, espressione di audacia e sofisticata alta orologeria, perfettamente in sintonia con il suo stile.
Alla serata amfAR Gala Venezia, riflettori puntati sul modello internazionale e icona di stile Jordan Barrett, protagonista in Trussardi con una presenza capace di esprimere sicurezza, carattere e l’eleganza contemporanea della Maison.
Eleganza italiana anche per Giorgio Pasotti, che ha scelto Luigi Bianchi Flirt sul red carpet veneziano, mentre la modella e cantante Giulia Petronio ha conquistato l’attenzione con un abito monospalla scultoreo di Twinset Milano, caratterizzato da drappeggi realizzati a mano e un raffinato cutout sul fianco.
A Venezia, ancora una volta, il cinema racconta storie, mentre la moda racconta le persone.
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