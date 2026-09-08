Venezia 2026, il red carpet accende le stelle della moda

Venezia torna a essere il palcoscenico internazionale dove cinema, moda e lusso si incontrano, trasformando ogni arrivo e ogni red carpet in una dichiarazione di stile. Alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, le celebrity hanno portato sul Lido eleganza, personalità e dettagli capaci di catturare l’attenzione.

