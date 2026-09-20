RUE MADAM PARIS FW26/27: il fascino british incontra il glamour
Tweed, tartan, ecopelliccia e dettagli scintillanti per una femminilità senza tempo
Tweed, tartan, ecopelliccia e dettagli scintillanti per una femminilità senza tempo
MILANO - La nuova collezione FW26/27 di RUE MADAM PARIS porta nel guardaroba femminile tutto il fascino delle campagne inglesi, tra antichi cottage, dimore aristocratiche e l’eleganza sofisticata delle corse di Ascot. Un viaggio estetico dove tradizione e modernità si incontrano in un equilibrio ricercato e sorprendente.
La palette prende ispirazione dalla natura e si accende attraverso tweed e tartan, impreziositi da patch scintillanti che regalano una nota glamour. L’ecopelliccia, proposta nelle tonalità naturali, aggiunge morbidezza e carattere, mentre le lavorazioni patchwork combinano tessuti e materiali differenti, esaltando la vocazione artigianale della collezione.
La donna RUE MADAM PARIS è una moderna cavallerizza: forte, indipendente e sofisticata. Borse intrecciate, frange morbide, maglioni jacquard e tessuti caldi costruiscono look avvolgenti, mentre dettagli luminosi e charm dorati accompagnano le occasioni più speciali.
A fare da sfondo è un universo fatto di mobili vissuti, tessuti sbiaditi e coperte scozzesi, reinterpretato con un linguaggio contemporaneo. Una collezione che attraversa natura, quotidianità e celebrazione, affermando un’eleganza capace di custodire il fascino delle proprie radici e guardare con decisione al futuro.
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