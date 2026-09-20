RUE MADAM PARIS FW26/27: il fascino british incontra il glamour

La donna RUE MADAM PARIS è una moderna cavallerizza: forte, indipendente e sofisticata. Borse intrecciate, frange morbide, maglioni jacquard e tessuti caldi costruiscono look avvolgenti, mentre dettagli luminosi e charm dorati accompagnano le occasioni più speciali.



A fare da sfondo è un universo fatto di mobili vissuti, tessuti sbiaditi e coperte scozzesi, reinterpretato con un linguaggio contemporaneo. Una collezione che attraversa natura, quotidianità e celebrazione, affermando un’eleganza capace di custodire il fascino delle proprie radici e guardare con decisione al futuro.

