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È tempo di sfidarsi a colpi di zucca

Tradizione, creatività e tanta zucca: la sfida è aperta a tutti gli appassionati!
È tempo di sfidarsi a colpi di zucca
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È tempo di sfidarsi a colpi di zucca
Tradizione, creatività e tanta zucca: la sfida è aperta a tutti gli appassionati!

Se avete una ricetta di famiglia che preparate da anni, se la zucca è uno dei vostri ingredienti preferiti o se semplicemente avete voglia di mettervi alla prova, preparate la vostra ricetta migliore e partecipate alla Gara di torte alla zucca di Fuori di Zucca.

Sabato 10 ottobre, all’interno del Villaggio Fuori di Zucca – il primo e unico Pumpkin Village in Ticino – prenderà il via la Gara di torte alla zucca, una sfida dedicata a tutti gli appassionati di cucina e di dolci fatti in casa.

Tra le zucche che decorano gli spazi, i profumi dell’autunno e l’atmosfera del Villaggio, le torte partecipanti saranno sottoposte alla prima selezione. A giudicarle ci sarà una giuria guidata da Mastro Piffaretti, insieme ad alcuni professionisti della pasticceria e a persone non esperte del settore. Un mix pensato per valutare le torte da punti di vista diversi.

Le 12 torte selezionate accederanno alla finale di domenica 18 ottobre, dove si scoprirà quale sarà la ricetta capace di conquistare definitivamente la giuria.

La gara sarà uno degli appuntamenti speciali del programma di Fuori di Zucca, che dal 26 settembre al 1° novembre porterà nel Luganese un grande appuntamento dedicato all'autunno.

Un luogo da esplorare tra zucche, attività, musica, sapori, laboratori, mercatini e momenti pensati per stare insieme.

Un progetto ideato e organizzato da Stefania Mauro di Petali di Riso in collaborazione con Anna Ostini di Calendar People, nato per diventare un appuntamento ricorrente e per raccontare l'autunno attraverso il territorio, i suoi protagonisti e le realtà locali.

La gara di torte è aperta a cuochi o pasticceri non professionisti, residenti nel Canton Ticino. Verranno accettate solo le prime 24 iscrizioni!

Per partecipare o ricevere informazioni scrivete un’e-mail a info@fuoridizucca.ch

Questo articolo è stato realizzato da fashionchannel.ch, non fa parte del contenuto redazionale.
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