H&M sceglie ELIE SAAB per una nuova, attesissima collaborazione

Fondato a Beirut, Elie Saab ha costruito la propria reputazione inizialmente attraverso straordinarie creazioni bridal, trasformando progressivamente il suo nome in un sinonimo di eleganza, femminilità e glamour. La sua consacrazione ai massimi livelli della moda arriva anche con l’ingresso tra i membri internazionali della Chambre Syndicale de la Haute Couture francese, riconoscimento che ne ha consolidato il ruolo nel panorama dell’alta moda.

