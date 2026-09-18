H&M sceglie ELIE SAAB per una nuova, attesissima collaborazione
Alta moda, glamour e artigianalità incontrano lo spirito democratico di H&M
Alta moda, glamour e artigianalità incontrano lo spirito democratico di H&M
H&M annuncia il nome del suo prossimo grande stilista collaboratore: ELIE SAAB, una delle maison di haute couture più prestigiose e riconosciute a livello internazionale. Un incontro destinato a far dialogare l’universo sofisticato della moda d’alta gamma con l’approccio contemporaneo e accessibile del colosso svedese.
Fondato a Beirut, Elie Saab ha costruito la propria reputazione inizialmente attraverso straordinarie creazioni bridal, trasformando progressivamente il suo nome in un sinonimo di eleganza, femminilità e glamour. La sua consacrazione ai massimi livelli della moda arriva anche con l’ingresso tra i membri internazionali della Chambre Syndicale de la Haute Couture francese, riconoscimento che ne ha consolidato il ruolo nel panorama dell’alta moda.
Le creazioni ELIE SAAB hanno accompagnato alcuni dei momenti più iconici dei red carpet internazionali, conquistando celebrities e appassionati grazie a silhouette scenografiche, lavorazioni preziose e un’estetica capace di esaltare la femminilità.
Oggi l’universo della Maison spazia dall’alta moda al prêt-à-porter fino agli accessori. Con questa collaborazione, H&M porta ancora una volta il grande fashion dreaming a un pubblico globale, creando un ponte tra lusso, creatività e desiderio.
Una collaborazione che promette di trasformare il glamour ELIE SAAB in un’esperienza fashion destinata a conquistare una nuova generazione.
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