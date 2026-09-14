Venezia 2026, tra archivi iconici, gioielli e glamour sul red carpet
Trussardi, Chopard Eyewear, Ferrari Style e Recarlo firmano look da protagonisti
Trussardi, Chopard Eyewear, Ferrari Style e Recarlo firmano look da protagonisti
L’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si conferma ancora una volta uno dei palcoscenici più affascinanti per cinema, moda e alta gioielleria, dove ogni apparizione sul red carpet diventa un racconto di stile.
Tra le protagoniste c’è Maria Vera Ratti, che sceglie un abito d’archivio Trussardi, portando sul tappeto rosso un’eleganza senza tempo, sofisticata e naturale. Un look capace di dimostrare come la grande moda possa attraversare le epoche mantenendo intatta la propria forza.
Anche Serena Rossi cattura l’attenzione all’arrivo al Festival, indossando Chopard Eyewear, dettaglio prezioso che completa il suo look con un tocco di raffinata contemporaneità.
Spazio anche al mondo Ferrari Style con Noemi Brando, che in occasione del party di Vanity Fair sceglie una tuta della Resort ’27, espressione di un’estetica sportiva e sofisticata, perfettamente in sintonia con l’identità della Maison.
A brillare è poi Greta Ferro, protagonista con una parure della nuova collezione LINK-E: gioielli in oro bianco 18 kt, impreziositi da full pavé e diamanti naturali taglio brillante a forma di cuore. Una scelta che porta sul red carpet tutta la luminosità e la preziosità dell’alta gioielleria.
Infine, Clara Soccini rende omaggio all’heritage di Trussardi scegliendo un iconico abito in pelle del 1996, proveniente direttamente dagli archivi della Maison. Un pezzo storico reinterpretato attraverso un’attitudine contemporanea, fatta di sicurezza, carattere e personalità.
A Venezia, ancora una volta, la storia della moda incontra il presente, trasformando ogni look in una dichiarazione di stile.
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