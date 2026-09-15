Capelli fini e poco volume: il problema non è sempre quello che sembra

LUGANO - Li lavi, li asciughi con cura e, per qualche ora, sembrano perfetti. Poi basta guardarsi allo specchio: la radice appare nuovamente piatta e i capelli perdono movimento. È una situazione molto comune soprattutto per chi ha capelli fini o poco voluminosi, ma individuare la causa è il primo passo per trovare una soluzione efficace.

