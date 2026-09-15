Capelli fini e poco volume: il problema non è sempre quello che sembra
I consigli di Marco Pontillo, Consulente Strategico – Bellezza Consapevole di PHS Lugano
I consigli di Marco Pontillo, Consulente Strategico – Bellezza Consapevole di PHS Lugano
LUGANO - Li lavi, li asciughi con cura e, per qualche ora, sembrano perfetti. Poi basta guardarsi allo specchio: la radice appare nuovamente piatta e i capelli perdono movimento. È una situazione molto comune soprattutto per chi ha capelli fini o poco voluminosi, ma individuare la causa è il primo passo per trovare una soluzione efficace.
Marco Pontillo, Consulente Strategico – Bellezza Consapevole di PHS Lugano, invita a partire da una distinzione fondamentale: capelli fini e pochi capelli non sono necessariamente la stessa cosa. Si può avere una buona quantità di capelli caratterizzati da un diametro molto sottile, oppure capelli più spessi ma una densità inferiore. Il risultato visivo può essere simile, ma le esigenze cambiano.
Prima di scegliere uno shampoo volumizzante, una mousse o un trattamento, è quindi importante capire dove e quando il volume viene perso: alla radice, sulle lunghezze, poche ore dopo la piega oppure il giorno successivo al lavaggio.
Anche il taglio, una lunghezza eccessiva, le abitudini quotidiane, i prodotti utilizzati e le modalità di asciugatura possono incidere sul risultato.
L’obiettivo, secondo Pontillo, non dovrebbe essere trasformare il capello in qualcosa che non è, ma valorizzarne la natura, cercando il giusto equilibrio tra volume, leggerezza e movimento.
La domanda da porsi, quindi, non è soltanto: “Come posso avere più volume?”, ma soprattutto: “Che cosa sta impedendo ai miei capelli di esprimere il loro volume?”
Perché, prima di scegliere un prodotto, un trattamento o un nuovo taglio, capire il problema è il primo vero passo verso la soluzione.
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