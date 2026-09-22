Tamaris FW26: comfort e stile si incontrano nella nuova stagione

La FW26 si racconta attraverso diversi mood. Gli stivali sono protagonisti: Chelsea boots chunky, riding boots in suede e silhouette essenziali interpretano l’inverno con carattere. In “Urban Alpine”, nylon boots imbottiti, faux fur e texture trapuntate trasformano l’ispirazione après-ski in chiave metropolitana, mentre “Cozy Winter Walk” punta su materiali morbidi e tonalità naturali.

