Tamaris FW26: comfort e stile si incontrano nella nuova stagione
Stivali, sneakers e modelli eleganti per vivere l’inverno con stile e comfort
Stivali, sneakers e modelli eleganti per vivere l’inverno con stile e comfort
MILANO - Per l’Autunno/Inverno 2026, Tamaris rinnova il guardaroba con una collezione che mette d’accordo stile, comfort e funzionalità. Una proposta versatile, pensata per accompagnare la donna dal ritmo urbano alle occasioni speciali.
La FW26 si racconta attraverso diversi mood. Gli stivali sono protagonisti: Chelsea boots chunky, riding boots in suede e silhouette essenziali interpretano l’inverno con carattere. In “Urban Alpine”, nylon boots imbottiti, faux fur e texture trapuntate trasformano l’ispirazione après-ski in chiave metropolitana, mentre “Cozy Winter Walk” punta su materiali morbidi e tonalità naturali.
Il lato sofisticato emerge in “Business Unusual”, con mocassini, pumps e lace-up shoes dalle palette ricercate. “The Light Way” propone sneakers leggere. Non mancano dettagli plissé, lavorazioni croco e modelli eveningwear.
Le tecnologie Tamaris Step-In, Touch It, OrthoLite®, AntiSlide e Removable Footbed confermano l’attenzione al benessere. Una FW26 contemporanea, dove eleganza e comfort si incontrano con carattere
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