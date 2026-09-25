Sabato 26 settembre verrà inaugurato a Savosa il primo Pumpkin Village del Canton Ticino

Uno degli elementi distintivi del progetto è il forte legame con il territorio ticinese. «Il Villaggio ha una forte vocazione locale – spiegano le organizzatrici Stefania Mauro e Anna Ostini – racconta e ospita il territorio e le sue diverse realtà locali».



Sono infatti oltre 70 le collaborazioni nate per la realizzazione di Fuori di Zucca, coinvolgendo produttori, artigiani, professionisti e altre realtà locali.



«Siamo state travolte da un generale entusiasmo – raccontano le organizzatrici – e speriamo che questa possa essere solo la prima edizione di quello che potrà diventare un gioioso appuntamento dell'autunno ticinese».

