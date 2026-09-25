Sabato 26 settembre verrà inaugurato a Savosa il primo Pumpkin Village del Canton Ticino
L'autunno 2026 porta in Ticino una novità: sabato 26 settembre apre a Savosa Fuori di Zucca, il primo Villaggio delle Zucche del Canton Ticino.
Un nuovo appuntamento dedicato all'autunno pensato per essere vissuto da tutta la famiglia. Dal 26 settembre al 1° novembre, Fuori di Zucca propone attività, gastronomia, laboratori, musica e intrattenimento per grandi e piccoli.
Il Villaggio sarà allestito in via Cantonale 16 a Savosa e offrirà un calendario di appuntamenti distribuiti nell'arco di oltre cinque settimane.
L'inaugurazione è prevista per sabato 26 settembre alle 10.00, mentre alle 11.00 ci sarà il taglio del nastro ufficiale alla presenza delle autorità comunali di Savosa.
La prima giornata proporrà attività per diverse fasce d'età: per i bambini sono in programma uno spettacolo di bolle di sapone e racconti animati, mentre gli adulti potranno partecipare a una degustazione di birra, anche alla zucca, e ascoltare la musica dal vivo del cantante e chitarrista scozzese Anton O'Donnell.
Durante la giornata sarà inoltre aperto il Bistrot di Fuori di Zucca, con piatti e stuzzichini a tema e una selezione di bevande calde e fredde.
La prima domenica, 27 settembre, sarà dedicata alle realtà locali con un mercatino artigianale che proporrà prodotti, creazioni e specialità del territorio. Il programma della giornata comprenderà anche un laboratorio di cucina, un atelier di composizioni floreali e un appuntamento dedicato alle tradizioni celtiche, accompagnato dalla musica d'arpa.
Il programma cambia ogni settimana e quello dell'inaugurazione sarà soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti.
Nel corso delle cinque settimane sono previsti brunch ogni weekend, aperitivi attorno ai bracieri, laboratori creativi, attività per bambini, musica, degustazioni e diversi eventi tematici. Il Villaggio ospiterà inoltre una serie di spot fotografici a tema, pensati per chi desidera portare con sé qualche immagine dell'esperienza.
Durante la settimana Fuori di Zucca proporrà anche attività didattiche rivolte alle scuole, mentre gli spazi potranno essere prenotati per feste private ed eventi aziendali.
Uno degli elementi distintivi del progetto è il forte legame con il territorio ticinese. «Il Villaggio ha una forte vocazione locale – spiegano le organizzatrici Stefania Mauro e Anna Ostini – racconta e ospita il territorio e le sue diverse realtà locali».
Sono infatti oltre 70 le collaborazioni nate per la realizzazione di Fuori di Zucca, coinvolgendo produttori, artigiani, professionisti e altre realtà locali.
«Siamo state travolte da un generale entusiasmo – raccontano le organizzatrici – e speriamo che questa possa essere solo la prima edizione di quello che potrà diventare un gioioso appuntamento dell'autunno ticinese».
L'obiettivo è infatti quello di dare vita a un appuntamento che possa essere riproposto anche negli anni successivi, diventando una nuova occasione per vivere l'autunno in Ticino e scoprire allo stesso tempo le realtà del territorio.
Fuori di Zucca sarà aperto con i seguenti orari:
Mercoledì: 14–18
Giovedì e venerdì: 17–22
Sabato: 10–22
Domenica: 10–18
I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale del Villaggio www.fuoridizucca.ch , dove è possibile consultare anche il calendario completo degli appuntamenti.
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