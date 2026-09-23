Un’esperienza di gusto sulle rive del lago
Tradizione, creatività e stagionalità si incontrano all’Antica Osteria del Porto di Lugano
Tradizione, creatività e stagionalità si incontrano all’Antica Osteria del Porto di Lugano
LUGANO - Ci sono luoghi in cui il piacere della tavola incontra la bellezza del paesaggio e ogni momento diventa un’esperienza da ricordare. È il caso dell’Antica Osteria del Porto di Lugano, affacciata sul lago, dove la cucina dialoga con il territorio e con un panorama capace di regalare emozioni in ogni stagione.
A guidare questo viaggio nei sapori è lo chef Davide Merra, protagonista di una cucina che mette insieme ingredienti freschi e locali, tecnica e creatività contemporanea. Dal pesce alla carne alla griglia, passando per le proposte vegetariane, ogni piatto nasce dall’attenzione alla materia prima e dal desiderio di valorizzarne gusto e autenticità.
Tra le proposte della nuova carta autunnale spicca la tartare di branzino, finocchi e mela verde, una composizione fresca, raffinata e sorprendente. Il branzino, precedentemente abbattuto e tartarizzato, viene condito con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e scorza di limone. Ad accompagnarlo, finocchi croccanti, scarola riccia, pomodorini confit e fichi di stagione, mentre la centrifuga di mela verde e finocchio dona una piacevole nota fresca e aromatica.
Un piatto che racconta l’autunno attraverso colori, consistenze e contrasti, esprimendo una filosofia fatta di eleganza, freschezza e stagionalità.
La nuova carta propone inoltre sapori più intensi, con protagonisti della stagione come la sella di capriolo, accanto a una selezione capace di soddisfare differenti gusti.
In un ambiente luminoso, caldo e raffinato, l’Antica Osteria del Porto conferma così la propria idea di ristorazione: una cucina capace di sorprendere senza perdere il legame con il territorio. E con il lago davanti agli occhi, anche un semplice pranzo o una cena possono trasformarsi in un ricordo speciale.
Per informazioni: anticaosteriadelporto.ch
A proposito dell’Antica Osteria del Porto a Lugano…
Pensate amici lettori, un vero e proprio paradiso del gusto nel bel mezzo della città di Lugano, e per dirla tutta, anche in versi poetici, la cornice che avvolge l’osteria - che si colloca a pochi metri dalla foce del Cassarate, il fiume dei luganesi - un panorama che mette una pace solenne. Fiume, lago, montagne e solo come sottofondo i “versi” della natura.
Le piccole sale che compongono l’Antica Osteria del Porto di Lugano, sono particolarmente adatte a una cena che rispetti in tutto e per tutto i protocolli sanitari, dalle distanze ai posti al tavolo alla costante sanificazione degli ambienti.
Per vivere l’esperienza di una cena, in un posto unico, non ci resta che prendere armi e bagagli e dirigerci verso quella parte romantica della nostra bella città, e come diceva la scrittrice Kris Carr: “La cena è dove la magia accade in cucina".
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