Cerca e trova immobili
Segnalaci
Fashionchannel

Un’esperienza di gusto sulle rive del lago

Tradizione, creatività e stagionalità si incontrano all’Antica Osteria del Porto di Lugano
Un’esperienza di gusto sulle rive del lago
Un’esperienza di gusto sulle rive del lago
tvbcommunication
Chef Davide Merra con il piatto del giorno
Un’esperienza di gusto sulle rive del lago
Tradizione, creatività e stagionalità si incontrano all’Antica Osteria del Porto di Lugano

LUGANO - Ci sono luoghi in cui il piacere della tavola incontra la bellezza del paesaggio e ogni momento diventa un’esperienza da ricordare. È il caso dell’Antica Osteria del Porto di Lugano, affacciata sul lago, dove la cucina dialoga con il territorio e con un panorama capace di regalare emozioni in ogni stagione.

A guidare questo viaggio nei sapori è lo chef Davide Merra, protagonista di una cucina che mette insieme ingredienti freschi e locali, tecnica e creatività contemporanea. Dal pesce alla carne alla griglia, passando per le proposte vegetariane, ogni piatto nasce dall’attenzione alla materia prima e dal desiderio di valorizzarne gusto e autenticità.

Tra le proposte della nuova carta autunnale spicca la tartare di branzino, finocchi e mela verde, una composizione fresca, raffinata e sorprendente. Il branzino, precedentemente abbattuto e tartarizzato, viene condito con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e scorza di limone. Ad accompagnarlo, finocchi croccanti, scarola riccia, pomodorini confit e fichi di stagione, mentre la centrifuga di mela verde e finocchio dona una piacevole nota fresca e aromatica.

Un piatto che racconta l’autunno attraverso colori, consistenze e contrasti, esprimendo una filosofia fatta di eleganza, freschezza e stagionalità.

La nuova carta propone inoltre sapori più intensi, con protagonisti della stagione come la sella di capriolo, accanto a una selezione capace di soddisfare differenti gusti.

In un ambiente luminoso, caldo e raffinato, l’Antica Osteria del Porto conferma così la propria idea di ristorazione: una cucina capace di sorprendere senza perdere il legame con il territorio. E con il lago davanti agli occhi, anche un semplice pranzo o una cena possono trasformarsi in un ricordo speciale.

Per informazioni: anticaosteriadelporto.ch

A proposito dell’Antica Osteria del Porto a Lugano…

Pensate amici lettori, un vero e proprio paradiso del gusto nel bel mezzo della città di Lugano, e per dirla tutta, anche in versi poetici, la cornice che avvolge l’osteria - che si colloca a pochi metri dalla foce del Cassarate, il fiume dei luganesi - un panorama che mette una pace solenne. Fiume, lago, montagne e solo come sottofondo i “versi” della natura.

Le piccole sale che compongono l’Antica Osteria del Porto di Lugano, sono particolarmente adatte a una cena che rispetti in tutto e per tutto i protocolli sanitari, dalle distanze ai posti al tavolo alla costante sanificazione degli ambienti.

Per vivere l’esperienza di una cena, in un posto unico, non ci resta che prendere armi e bagagli e dirigerci verso quella parte romantica della nostra bella città, e come diceva la scrittrice Kris Carr: “La cena è dove la magia accade in cucina".

Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch

Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@FashionchannelChfashionchannel

Questo articolo è stato realizzato da fashionchannel.ch, non fa parte del contenuto redazionale.
antica osteria del portocarta autunnalechef davide merracucina localeesperienza gastronomicaluganopanorama lagopiatti stagionaliristorantiristorazione ticino

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Autunno di gusto all’Antica Osteria del Porto di Lugano
LIVE
FASHIONCHANNEL
10 mesi

Autunno di gusto all’Antica Osteria del Porto di Lugano

Primavera sul lago: gusto, luce e atmosfera all’Antica Osteria del Porto
LIVE
FASHIONCHANNEL
6 mesi

Primavera sul lago: gusto, luce e atmosfera all’Antica Osteria del Porto

L’incanto delle feste all’Antica Osteria del Porto di Lugano
LIVE
FASHIONCHANNEL
10 mesi

L’incanto delle feste all’Antica Osteria del Porto di Lugano

Maggio sul lago: un invito all’amore e alla bellezza
LIVE
FASHIONCHANNEL
4 mesi

Maggio sul lago: un invito all’amore e alla bellezza

ULTIME NOTIZIE FASHIONCHANNEL
Tamaris FW26: comfort e stile si incontrano nella nuova stagione
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 gior

Tamaris FW26: comfort e stile si incontrano nella nuova stagione

RUE MADAM PARIS FW26/27: il fascino british incontra il glamour
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 gior

RUE MADAM PARIS FW26/27: il fascino british incontra il glamour

H&M sceglie ELIE SAAB per una nuova, attesissima collaborazione
LIVE
FASHIONCHANNEL
5 gior

H&M sceglie ELIE SAAB per una nuova, attesissima collaborazione

Capelli fini e poco volume: il problema non è sempre quello che sembra
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Capelli fini e poco volume: il problema non è sempre quello che sembra

Venezia 2026, tra archivi iconici, gioielli e glamour sul red carpet
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Venezia 2026, tra archivi iconici, gioielli e glamour sul red carpet

È tempo di sfidarsi a colpi di zucca
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

È tempo di sfidarsi a colpi di zucca

Venezia 2026, il red carpet celebra gioielli, eleganza e stile italiano
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Venezia 2026, il red carpet celebra gioielli, eleganza e stile italiano

Venezia 2026, il red carpet accende le stelle della moda
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Venezia 2026, il red carpet accende le stelle della moda

ALCOTT celebra Il Diavolo Veste Prada
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

ALCOTT celebra Il Diavolo Veste Prada

SIRIVANNAVARI vola con THAI Airways: il lusso thailandese conquista il cielo
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

SIRIVANNAVARI vola con THAI Airways: il lusso thailandese conquista il cielo