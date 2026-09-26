Eva Sykora: Cosa mi ha insegnato la televisione sull’intimità
Dietro ogni coppia c’è una storia che nessuno vede
Dietro ogni coppia c’è una storia che nessuno vede
LUGANO - Eva Sykora (Intimate Leadership Expert Sex & Relationship Therapist • Sexual Life Coach), co-conduttrice di un recente programma televisivo su Rai 2 dedicato alle coppie in difficoltà, ha avuto l’opportunità di accompagnare da vicino il percorso di persone e relazioni alle prese con momenti delicati. Attraverso la sua esperienza nel campo dell’intimità e delle relazioni, ha accolto le diverse problematiche emerse durante il programma, aiutando le coppie a comprendere meglio ciò che stavano vivendo e offrendo spunti e consigli utili per individuare possibili soluzioni.
Essere davanti alle telecamere di Rai 2 mi ha dato l’opportunità di osservare ancora più da vicino una realtà che, nel lavoro con le persone e con le coppie, incontro continuamente: ogni coppia ha due storie.
C’è quella che il mondo vede.
E poi c’è quella che esiste quando la porta di casa si chiude.
Da fuori possiamo vedere una coppia realizzata, una bella famiglia, una carriera importante, una vita apparentemente piena. Vediamo due persone sorridere, viaggiare, costruire progetti insieme e magari pensiamo: hanno tutto.
Ma l’intimità può raccontare una storia completamente diversa.
Dietro quella porta possono esserci due persone che si vogliono ancora bene, ma che non riescono più a raggiungersi davvero. Persone che condividono la stessa casa e magari lo stesso letto, ma che lentamente hanno smesso di sentirsi.
Il desiderio che una volta nasceva spontaneamente può diminuire. Il sesso può diventare prevedibile, meccanico o sempre più raro. Le conversazioni profonde possono lasciare spazio alle questioni pratiche: il lavoro, i figli, gli appuntamenti, gli impegni, tutto ciò che ogni giorno deve essere organizzato.
E quasi senza accorgersene, due partner possono diventare una squadra molto efficiente nella gestione della vita, ma smettere di essere amanti.
Quando il successo professionale entra nella vita privata
Nel mio lavoro incontro spesso questa dinamica anche nelle persone che portano grandi responsabilità professionali.
Imprenditori, CEO, manager e professionisti sono abituati a prendere decisioni, risolvere problemi, raggiungere obiettivi, controllare variabili e sostenere una pressione enorme.
Queste capacità possono essere straordinarie nel lavoro.
Ma l’intimità parla un linguaggio diverso.
Non possiamo gestire il desiderio come gestiamo un’azienda.
Non possiamo ordinare al corpo di rilassarsi. Non possiamo imporci di provare eccitazione. Non possiamo trasformare la connessione con il partner in un altro obiettivo da raggiungere.
E soprattutto, non possiamo misurare l’intimità attraverso la performance.
Il corpo, prima o poi, ci mostra ciò che stiamo vivendo.
Lo stress che durante il giorno riusciamo a controllare può seguirci fino alla camera da letto. Una mente costantemente attiva può rendere difficile abbandonarsi alle sensazioni. Il bisogno di essere sempre efficienti, forti e performanti può entrare anche nella sessualità.
Per alcuni uomini questo può manifestarsi attraverso una diminuzione del desiderio, difficoltà nell’erezione, ansia da prestazione o la sensazione di dover “funzionare” anche durante il sesso.
Per alcune donne può significare difficoltà a lasciarsi andare, a sentire pienamente il proprio corpo, il piacere o il desiderio.
E nella coppia può nascere distanza.
Non necessariamente perché l’amore è finito.
A volte, semplicemente, perché nel tentativo di sostenere tutto il resto della nostra vita abbiamo perso il contatto con noi stessi e, di conseguenza, con la persona accanto a noi.
Oltre ciò che appare
La mia esperienza televisiva mi ha ricordato ancora una volta quanto sia importante guardare oltre ciò che appare.
Dietro ogni coppia esiste una storia che nessuna telecamera può mostrare completamente.
Ci sono emozioni non dette. Bisogni che non abbiamo avuto il coraggio di esprimere. Ferite che portiamo con noi da anni. Paure, vergogna, desideri e parti di noi che magari neppure il nostro partner conosce veramente.
Ed è proprio lì che può iniziare un cambiamento profondo.
Non nel tentativo di diventare una coppia perfetta.
Ma nel tornare a essere due esseri umani reali.
Due persone capaci di guardarsi senza ruoli, senza maschere e senza dover dimostrare continuamente qualcosa.
Perché quando la porta si chiude non esiste più il CEO, il manager, l’imprenditore, la persona di successo o quella che deve avere tutto sotto controllo.
Rimangono due esseri umani.
Due corpi. Due mondi emotivi. Due storie.
E il desiderio profondamente umano di essere visti, sentiti, desiderati e accolti.
Quanto investiamo davvero nella nostra vita privata?
Per questo credo che il successo nella vita privata meriti la stessa attenzione che dedichiamo al successo professionale.
Investiamo anni nella formazione. Costruiamo aziende. Impariamo a guidare team. Sviluppiamo competenze, strategie e leadership.
Investiamo denaro, tempo ed energia per costruire la vita che desideriamo.
Ma quanto investiamo nell’imparare a costruire e mantenere una relazione nella quale possiamo davvero goderci quella vita e quel successo insieme a qualcuno?
Perché raggiungere il successo è importante.
Ma poter tornare a casa, abbassare le difese, respirare, sentire nuovamente il proprio corpo, guardare la persona accanto a noi e percepire ancora vicinanza, desiderio, complicità e autenticità può dare a quel successo un significato completamente diverso.
La vera leadership parte da noi stessi
Forse una delle forme più profonde di leadership non è soltanto saper guidare gli altri.
È imparare a conoscere e guidare se stessi. È sapere quando smettere di controllare. Quando ascoltare. Quando mostrare vulnerabilità. Quando permettere al corpo di sentire. Quando avere il coraggio di dire ciò che realmente desideriamo.
Perché possiamo essere estremamente competenti nel mondo esterno e, allo stesso tempo, avere ancora molto da scoprire nel nostro mondo interiore.
Possiamo imparare a essere presenti nelle riunioni, nelle decisioni e nelle responsabilità professionali.
Ma possiamo anche imparare a essere presenti nell’amore. Nel corpo. Nella sessualità. Nell’intimità.
E forse il vero successo non consiste soltanto nell’avere costruito una vita straordinaria.
Consiste anche nell’avere qualcuno con cui poterla vivere, sentire e godere davvero.
Perché l’intimità non riguarda la performance. Riguarda la capacità di essere veri.
E dietro ogni persona di successo rimane sempre un essere umano che desidera essere visto, sentito, amato e profondamente connesso.
Puoi contattare Eva Sykora
Intimate Leadership Expert
Sex & Relationship Therapist • Sexual Life Coach
A proposito di Eva Sykora Sex Soul Therapist
Eva Sykora è una guida esperta nel trasformare la vita di coppie, uomini e donne, aiutandoli a riscoprire il loro pieno potenziale personale, intimo e relazionale.Con oltre 15 anni di esperienza, ha creato il suo esclusivo metodo, “la formula dei 4 Elementi”, che lavora su mente subconscia, emozioni, corpo ed energia per portare una trasformazione completa e duratura.Il suo approccio unico parte da un lavoro individuale: Eva sa che spesso i conflitti di coppia nascono da blocchi personali e vecchi schemi emotivi. Per questo, guida ogni partner a lavorare su di sé, eliminando paure e insicurezze subconsci e ripulendo quel "terreno interiore" necessario per far rinascere la relazione.
Solo quando ciascun individuo si sente più connesso a se stesso, ed é più liberato, Eva accompagna i partner in un percorso di ricostruzione della relazione, insegnando tecniche che trasformano l’intimità in un’esperienza più autentica e profonda. Massaggi consapevoli, comunicazione empatica e il risveglio dell’energia sessuale sono solo alcune delle pratiche che Eva utilizza per creare una rinascita personale e relazionale. Grazie alla sua esperienza e sensibilità, Eva Sykora è un punto di riferimento per chi desidera superare blocchi emotivi e rinascere - singolarmente e in coppia.
Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch
Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@FashionchannelChfashionchannel
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!