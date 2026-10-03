Splash&Spa Tamaro, il rituale d’autunno tra viso, piedi e olio Divino
Un percorso ispirato alla vendemmia che riequilibra il piede e rigenera profondamente il viso
Un percorso ispirato alla vendemmia che riequilibra il piede e rigenera profondamente il viso
RIVERA - Con l’arrivo dell’autunno anche il benessere segue il ritmo della natura. A Splash&Spa Tamaro, il cambio di stagione diventa l’occasione per concedersi un rituale dedicato al riequilibrio e alla rigenerazione, attraverso un trattamento che coinvolge due parti del corpo profondamente connesse: piedi e viso.
Il nuovo trattamento stagionale con Olio Divino nasce da un’antica suggestione della tradizione cinese: “L’albero invecchia prima delle radici, ma il cambio di stagione si vede dai suoi rami”. Un’immagine che racconta il rapporto tra ciò che sostiene il nostro corpo e ciò che per primo ne manifesta i cambiamenti. In autunno, quando la natura rallenta e si prepara a una nuova fase, prendersi cura di sé significa ritrovare equilibrio, nutrimento e armonia.
Protagonista del rituale è l’Olio Divino, prezioso per la sua ricchezza di vitamina E e per le sue proprietà antiossidanti. La sua texture avvolgente accompagna un’esperienza ispirata alla stagione della vendemmia, trasformando il trattamento in un momento sensoriale capace di evocare i colori, i profumi e la ricchezza di questo periodo dell’anno.
Il percorso combina un massaggio dedicato ai piedi, particolarmente importante nella stagione autunnale, con un trattamento specifico per il viso, pensato per favorire una sensazione di profonda rigenerazione. Il gesto parte dalle estremità, per ritrovare una piacevole sensazione di leggerezza ed equilibrio, e arriva al viso, dove il massaggio accompagna la pelle verso una nuova luminosità.
Un rituale che non è soltanto una pausa dalla quotidianità, ma un invito a rallentare, ascoltare il corpo e accompagnare il passaggio alla nuova stagione. Tra tradizione orientale, natura e gestualità wellness, Splash&Spa Tamaro interpreta così l’autunno attraverso un’esperienza che coinvolge corpo e sensi, regalando un momento di autentico benessere.
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