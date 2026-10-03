Splash&Spa Tamaro, il rituale d’autunno tra viso, piedi e olio Divino

Protagonista del rituale è l’Olio Divino, prezioso per la sua ricchezza di vitamina E e per le sue proprietà antiossidanti. La sua texture avvolgente accompagna un’esperienza ispirata alla stagione della vendemmia, trasformando il trattamento in un momento sensoriale capace di evocare i colori, i profumi e la ricchezza di questo periodo dell’anno.



Il percorso combina un massaggio dedicato ai piedi, particolarmente importante nella stagione autunnale, con un trattamento specifico per il viso, pensato per favorire una sensazione di profonda rigenerazione. Il gesto parte dalle estremità, per ritrovare una piacevole sensazione di leggerezza ed equilibrio, e arriva al viso, dove il massaggio accompagna la pelle verso una nuova luminosità.

