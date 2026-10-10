Io sono L’Italienne, l’eleganza italiana si reinventa a Lugano

LUGANO - La bellezza non segue le regole: le riscrive. È questo il messaggio di “Io sono L’Italienne”, la nuova collezione Tagli Autunno Inverno 2026, presentata dal Team Laura Bondesani di Compagnia della Bellezza Lugano. Un progetto che celebra l’identità femminile attraverso tagli, colori e styling capaci di esprimere personalità, valorizzando l’unicità di ogni donna.

