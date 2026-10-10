Cerca e trova immobili
Segnalaci
Fashionchannel

Io sono L’Italienne, l’eleganza italiana si reinventa a Lugano

Il Team Laura Bondesani di Compagnia della Bellezza presenta una collezione tra carattere, libertà e femminilità
Io sono L’Italienne, l’eleganza italiana si reinventa a Lugano
tvbcommunication
Io sono L’Italienne, l’eleganza italiana si reinventa a Lugano
Il Team Laura Bondesani di Compagnia della Bellezza presenta una collezione tra carattere, libertà e femminilità

LUGANO - La bellezza non segue le regole: le riscrive. È questo il messaggio di “Io sono L’Italienne”, la nuova collezione Tagli Autunno Inverno 2026, presentata dal Team Laura Bondesani di Compagnia della Bellezza Lugano. Un progetto che celebra l’identità femminile attraverso tagli, colori e styling capaci di esprimere personalità, valorizzando l’unicità di ogni donna.

L’Italienne incarna un’eleganza autentica, fatta di contrasti armoniosi: la raffinatezza senza tempo incontra l’audacia contemporanea, il fascino delle dive di Cinecittà dialoga con uno spirito libero e trasformista. Il risultato è una visione della bellezza che supera le tendenze del momento e invita ogni donna a scegliere il proprio stile, senza rinunciare alla propria essenza.

Al centro della collezione c’è ARMOLUCE, il metodo dedicato alla ricerca della propria “Luce Amica”: un percorso di valorizzazione che accompagna nella scelta di tagli e colori, con l’obiettivo di esaltare i tratti personali e far emergere una luminosità autentica.

Per il Team Laura Bondesani, questa collezione diventa un’occasione per raccontare la bellezza come espressione di carattere, sensualità e libertà. Perché essere Italienne significa saper cambiare, osare e sorprendere, mantenendo sempre riconoscibile la propria identità.

Non seguire le tendenze, ma lasciare che sia il proprio stile a parlare. È questa la nuova eleganza: personale, passionale e profondamente italiana.

Per info: www.laurabondesani.com

Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch/, da oltre 10 anni partner tio.ch

Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@FashionchannelChfashionchannel

Questo articolo è stato realizzato da fashionchannel.ch, non fa parte del contenuto redazionale.
autunno invernobellezzacollezionicolori capellicompagnia della bellezzaidentità femminilelaura bondesanimodastile italianotagli capelli

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
L’Italienne: la nuova collezione firmata dal Team Laura Bondesani
LIVE
FASHIONCHANNEL
11 mesi

L’Italienne: la nuova collezione firmata dal Team Laura Bondesani

Essere Italienne non è solo una questione di stile
LIVE
FASHIONCHANNEL
9 mesi

Essere Italienne non è solo una questione di stile

Benvenuta nel mondo di Team Laura Bondesani a Lugano!
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 anno

Benvenuta nel mondo di Team Laura Bondesani a Lugano!

Team Laura Bondesani, Lugano: “Nuova stagione, nuova energia dai tuoi capelli!”
LIVE
FASHIONCHANNEL
11 mesi

Team Laura Bondesani, Lugano: “Nuova stagione, nuova energia dai tuoi capelli!”

ULTIME NOTIZIE FASHIONCHANNEL
Capelli sottili: belli in salone, difficili a casa? Da qui comincia la consulenza
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 gior

Capelli sottili: belli in salone, difficili a casa? Da qui comincia la consulenza

Parfois, THE PAPERBOY: lo stile urbano incontra il fascino del cinema
LIVE
FASHIONCHANNEL
4 gior

Parfois, THE PAPERBOY: lo stile urbano incontra il fascino del cinema

Splash&Spa Tamaro, il rituale d’autunno tra viso, piedi e olio Divino
LIVE
ESTETICA IN VIDEO
1 sett

Splash&Spa Tamaro, il rituale d’autunno tra viso, piedi e olio Divino

Quanti capelli cadono al giorno: tutte le informazioni da sapere
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Quanti capelli cadono al giorno: tutte le informazioni da sapere

Eva Sykora: Cosa mi ha insegnato la televisione sull’intimità
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Eva Sykora: Cosa mi ha insegnato la televisione sull’intimità

Sabato 26 settembre verrà inaugurato a Savosa il primo Pumpkin Village del Canton Ticino
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Sabato 26 settembre verrà inaugurato a Savosa il primo Pumpkin Village del Canton Ticino

Un’esperienza di gusto sulle rive del lago
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Un’esperienza di gusto sulle rive del lago

Tamaris FW26: comfort e stile si incontrano nella nuova stagione
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Tamaris FW26: comfort e stile si incontrano nella nuova stagione

RUE MADAM PARIS FW26/27: il fascino british incontra il glamour
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

RUE MADAM PARIS FW26/27: il fascino british incontra il glamour

H&M sceglie ELIE SAAB per una nuova, attesissima collaborazione
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 sett

H&M sceglie ELIE SAAB per una nuova, attesissima collaborazione