Io sono L’Italienne, l’eleganza italiana si reinventa a Lugano
Il Team Laura Bondesani di Compagnia della Bellezza presenta una collezione tra carattere, libertà e femminilità
Il Team Laura Bondesani di Compagnia della Bellezza presenta una collezione tra carattere, libertà e femminilità
LUGANO - La bellezza non segue le regole: le riscrive. È questo il messaggio di “Io sono L’Italienne”, la nuova collezione Tagli Autunno Inverno 2026, presentata dal Team Laura Bondesani di Compagnia della Bellezza Lugano. Un progetto che celebra l’identità femminile attraverso tagli, colori e styling capaci di esprimere personalità, valorizzando l’unicità di ogni donna.
L’Italienne incarna un’eleganza autentica, fatta di contrasti armoniosi: la raffinatezza senza tempo incontra l’audacia contemporanea, il fascino delle dive di Cinecittà dialoga con uno spirito libero e trasformista. Il risultato è una visione della bellezza che supera le tendenze del momento e invita ogni donna a scegliere il proprio stile, senza rinunciare alla propria essenza.
Al centro della collezione c’è ARMOLUCE, il metodo dedicato alla ricerca della propria “Luce Amica”: un percorso di valorizzazione che accompagna nella scelta di tagli e colori, con l’obiettivo di esaltare i tratti personali e far emergere una luminosità autentica.
Per il Team Laura Bondesani, questa collezione diventa un’occasione per raccontare la bellezza come espressione di carattere, sensualità e libertà. Perché essere Italienne significa saper cambiare, osare e sorprendere, mantenendo sempre riconoscibile la propria identità.
Non seguire le tendenze, ma lasciare che sia il proprio stile a parlare. È questa la nuova eleganza: personale, passionale e profondamente italiana.
Per info: www.laurabondesani.com
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