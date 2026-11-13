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Splash & Spa Tamaro, sabato arriva il Pool Party tra musica e divertimento!

Il 14 novembre una giornata di festa per tutti, fino alla notte con DJ e ospiti speciali
Splash & Spa Tamaro, sabato arriva il Pool Party tra musica e divertimento!
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Splash & Spa Tamaro, sabato arriva il Pool Party tra musica e divertimento!
Il 14 novembre una giornata di festa per tutti, fino alla notte con DJ e ospiti speciali

Sabato 14 novembre la Splash & Spa Tamaro si trasforma in una grande festa, dove acqua, musica ed emozioni si incontrano per un appuntamento tutto da vivere. Una giornata pensata per le famiglie e una notte dedicata a chi ama divertirsi, con un programma capace di accompagnare il pubblico dal pomeriggio fino a tarda notte.

Dalle 14 alle 18 spazio al divertimento per grandi e piccoli con musica e animazione in collaborazione con Explosion. Dalle 18 alle 20 l'atmosfera continua con intrattenimento e buona musica, prima di lasciare spazio, dalle 20 all'1.45, al grande Pool Party serale.

Protagonisti della notte saranno Radio Ticino, DJ Lepo, DJ Leexe e lo special guest Marco Melandri DJ, pronti ad accendere la festa a bordo piscina.

Per chi desidera partecipare, sono disponibili tariffe agevolate in prevendita, con proposte dedicate sia alle famiglie sia alla serata. Attenzione alle scadenze: i prezzi speciali per il Pool Party Family sono disponibili fino al 13 novembre, mentre quelli per la serata Pool Party Night fino all'8 novembre.

Un'occasione per vivere la Splash & Spa Tamaro in una veste speciale: prima in famiglia, poi a ritmo di musica, per una giornata che promette di lasciare il segno.

Biglietti e informazioni su webshop.splashespa.ch.

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