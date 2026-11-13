Splash & Spa Tamaro, sabato arriva il Pool Party tra musica e divertimento!

Protagonisti della notte saranno Radio Ticino, DJ Lepo, DJ Leexe e lo special guest Marco Melandri DJ, pronti ad accendere la festa a bordo piscina.

Per chi desidera partecipare, sono disponibili tariffe agevolate in prevendita, con proposte dedicate sia alle famiglie sia alla serata. Attenzione alle scadenze: i prezzi speciali per il Pool Party Family sono disponibili fino al 13 novembre, mentre quelli per la serata Pool Party Night fino all'8 novembre.