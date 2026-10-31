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Miss Mamma Ticino 2026: il pubblico avrà voce nella scelta della regina!

La decima edizione si prepara a una finalissima speciale: il voto degli spettatori in sala contribuirà a decretare le protagoniste della serata. Ma attenzione: si entra esclusivamente con il biglietto acquistato in prevendita!
Miss Mamma Ticino 2026: il pubblico avrà voce nella scelta della regina!
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Miss Mamma Ticino 2026: il pubblico avrà voce nella scelta della regina!
La decima edizione si prepara a una finalissima speciale: il voto degli spettatori in sala contribuirà a decretare le protagoniste della serata. Ma attenzione: si entra esclusivamente con il biglietto acquistato in prevendita!

LUGANO - Una serata di emozioni, eleganza, personalità e grandi sorprese. Sabato 14 novembre, all’Hotel De la Paix di Lugano, torna Miss Mamma Ticino con la sua decima edizione, pronta a regalare al pubblico uno spettacolo ancora più coinvolgente.

Quest’anno, infatti, gli spettatori non saranno semplici ospiti, ma avranno un ruolo attivo nella competizione: anche il voto del pubblico presente in sala avrà il suo peso nella scelta delle vincitrici! Un’occasione per partecipare direttamente alla finalissima, sostenere le proprie concorrenti preferite e contribuire a rendere ancora più speciale il momento della proclamazione.

Sul palco sfileranno ben 30 mamme partecipanti, pronte a mettersi in gioco nelle diverse uscite, dall’abito casual sportivo all’elegante abito da sera. In palio le fasce Over 25, Over 35, Over 45, Eleganza e Portamento. A fare la differenza saranno personalità, carattere, energia, spontaneità e voglia di vivere un’esperienza fuori dall’ordinario.

Miss Mamma Ticino è molto più di un concorso: è un percorso di condivisione, amicizia e valorizzazione delle donne, un’esperienza che permette a ogni partecipante di riscoprire il piacere di mettersi al centro della scena.

La serata sarà inoltre legata a un importante impegno sociale, sostenendo l’Associazione Mai Più Sola, che opera a favore delle donne vittime di violenza domestica.

ATTENZIONE: L’INGRESSO È RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A CHI È IN POSSESSO DI UN BIGLIETTO ACQUISTATO IN PREVENDITA. I posti sono limitati e non è previsto l’accesso senza biglietto.

La prevendita è disponibile su biglietteria.ch.

Il pubblico avrà voce nella scelta: appuntamento a Lugano per una finalissima da vivere, applaudire e ricordare!

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