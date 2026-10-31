Miss Mamma Ticino 2026: il pubblico avrà voce nella scelta della regina!

Sul palco sfileranno ben 30 mamme partecipanti, pronte a mettersi in gioco nelle diverse uscite, dall’abito casual sportivo all’elegante abito da sera. In palio le fasce Over 25, Over 35, Over 45, Eleganza e Portamento. A fare la differenza saranno personalità, carattere, energia, spontaneità e voglia di vivere un’esperienza fuori dall’ordinario.

Miss Mamma Ticino è molto più di un concorso: è un percorso di condivisione, amicizia e valorizzazione delle donne, un’esperienza che permette a ogni partecipante di riscoprire il piacere di mettersi al centro della scena.