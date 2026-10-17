La nuova magnetica: EVOS Parrucchieri firma il fascino AI 2026/27

Con Stardust, l’esclusivo servizio EVOS crea riflessi personalizzati, regalando luminosità e tridimensionalità. Vibrance intensifica invece la brillantezza del colore, mantenendo un risultato naturale e armonioso. Completa la collezione il Cindy Cut, caratterizzato da linee morbide, scalature delicate e lunghezze leggere che accompagnano ogni movimento.

Il risultato è una bellezza contemporanea, fatta di dettagli ricercati e naturale eleganza. Perché essere magnetiche non significa seguire la moda, ma avere il coraggio di ispirarla, raccontando sé stesse attraverso un look inconfondibile.