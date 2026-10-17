La nuova magnetica: EVOS Parrucchieri firma il fascino AI 2026/27
A Clivio, Shana Lopez presenta una collezione che esalta personalità, movimento e luce, trasformando i capelli in una dichiarazione di stile.
A Clivio, Shana Lopez presenta una collezione che esalta personalità, movimento e luce, trasformando i capelli in una dichiarazione di stile.
VARESE - Essere magnetica significa farsi notare senza cercare approvazione. È un’attitudine, un modo di esprimere sé stesse attraverso uno stile autentico, capace di andare oltre le tendenze. Da questa idea nasce “La nuova magnetica”, la collezione Autunno-Inverno 2026/27 presentata da EVOS Parrucchieri by Shana Lopez a Clivio, in provincia di Varese.
Il fascino prende forma attraverso tagli contemporanei, scalature armoniose e giochi di luce studiati per valorizzare ogni personalità. Il Messy Cut interpreta la mascolinità con linee essenziali, volumi controllati e texture dinamiche, mentre Cotton Color illumina le basi scure con schiariture intense e sofisticate, esaltando movimento e profondità.
Con Stardust, l’esclusivo servizio EVOS crea riflessi personalizzati, regalando luminosità e tridimensionalità. Vibrance intensifica invece la brillantezza del colore, mantenendo un risultato naturale e armonioso. Completa la collezione il Cindy Cut, caratterizzato da linee morbide, scalature delicate e lunghezze leggere che accompagnano ogni movimento.
Il risultato è una bellezza contemporanea, fatta di dettagli ricercati e naturale eleganza. Perché essere magnetiche non significa seguire la moda, ma avere il coraggio di ispirarla, raccontando sé stesse attraverso un look inconfondibile.
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