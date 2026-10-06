Parfois, THE PAPERBOY: lo stile urbano incontra il fascino del cinema

La palette guarda alla stagione con mattone e verde acqua in primo piano, affiancati da neutri, bordeaux, rosa e blu. Borse, calzature, gioielli, occhiali e cinture completano un guardaroba versatile, dove praticità e personalità convivono.



A interpretare questo universo è Anna Castillo, protagonista della campagna FW26, fotografata da Marili Andre. Un racconto visivo dal sapore editoriale e cinematografico, dove moda e accessori diventano parte di una storia fatta di personaggi, atmosfere e suggestioni urbane.

