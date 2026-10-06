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Parfois, THE PAPERBOY: lo stile urbano incontra il fascino del cinema

Anna Castillo interpreta la nuova collezione FW26 tra richiami rétro, città e dettagli contemporanei
Parfois, THE PAPERBOY: lo stile urbano incontra il fascino del cinema
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Parfois, THE PAPERBOY: lo stile urbano incontra il fascino del cinema
Anna Castillo interpreta la nuova collezione FW26 tra richiami rétro, città e dettagli contemporanei

MILANO - Per la stagione Autunno/Inverno 2026, Parfois presenta THE PAPERBOY, una collezione che prende vita dall’incontro tra cinema, cultura urbana e l’immaginario senza tempo dei giornali. L’ispirazione arriva dai giovani strilloni di New York e dai ragazzi che, all’inizio del XX secolo, si nascondevano sui treni: figure diventate simbolo di un’epoca e oggi reinterpretate attraverso un linguaggio contemporaneo.

Elemento distintivo della collezione sono i cappellini da strillone, protagonisti di look che giocano con sovrapposizioni, nuove proporzioni e dettagli decorativi. Spille, stampe ispirate alla scrittura, elementi metallici e applicazioni aggiungono carattere a capi e accessori.

La palette guarda alla stagione con mattone e verde acqua in primo piano, affiancati da neutri, bordeaux, rosa e blu. Borse, calzature, gioielli, occhiali e cinture completano un guardaroba versatile, dove praticità e personalità convivono.

A interpretare questo universo è Anna Castillo, protagonista della campagna FW26, fotografata da Marili Andre. Un racconto visivo dal sapore editoriale e cinematografico, dove moda e accessori diventano parte di una storia fatta di personaggi, atmosfere e suggestioni urbane.

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