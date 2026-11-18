IUMAN – Intimissimi, il comfort maschile si veste di lana merino e cashmere
Fibre naturali, morbidezza e calore: una proposta pensata per accompagnare l'uomo in ogni momento della giornata.
Fibre naturali, morbidezza e calore: una proposta pensata per accompagnare l'uomo in ogni momento della giornata.
MILANO - Sentirsi bene, in ogni momento e in ogni stagione. È da questa filosofia che nasce la proposta IUMAN – Intimissimi dedicata alla lana merino e al cashmere, due fibre naturali che interpretano il comfort maschile attraverso morbidezza, leggerezza e calore. Materiali preziosi, selezionati per accompagnare le esigenze dell'uomo contemporaneo con una piacevole sensazione di benessere quotidiano.
Naturalmente traspirante e particolarmente morbida, la lana merino si distingue per la capacità di contribuire alla regolazione della temperatura corporea. Offre calore quando le temperature scendono e una piacevole sensazione di equilibrio quando il clima diventa più mite. Leggera e avvolgente, rappresenta una soluzione versatile da indossare durante tutto l'anno, senza rinunciare alla libertà di movimento.
Il cashmere aggiunge una dimensione ancora più raffinata al comfort. La sua straordinaria morbidezza e la capacità di offrire un calore avvolgente lo rendono ideale per affrontare le giornate più fredde, dalle passeggiate all'aperto ai momenti trascorsi in montagna. Una fibra che coniuga piacevolezza al tatto e funzionalità, trasformando ogni capo in un alleato di stagione.
A completare la proposta è il caldo cotone, dalla mano morbida e confortevole, perfetto per il relax domestico e per le giornate di smart working, soprattutto quando gli ambienti richiedono un ulteriore senso di calore.
Con IUMAN – Intimissimi, il comfort diventa una scelta quotidiana, fatta di materiali ricercati e attenzione alle sensazioni. Perché il vero benessere si riconosce nei dettagli e nella libertà di sentirsi a proprio agio, sempre.
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