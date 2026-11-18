MILANO - Sentirsi bene, in ogni momento e in ogni stagione. È da questa filosofia che nasce la proposta IUMAN – Intimissimi dedicata alla lana merino e al cashmere, due fibre naturali che interpretano il comfort maschile attraverso morbidezza, leggerezza e calore. Materiali preziosi, selezionati per accompagnare le esigenze dell'uomo contemporaneo con una piacevole sensazione di benessere quotidiano.

