Piquadro e Ducati: quattro zaini celebrano un secolo di storia

Cento anni di storia, innovazione e carattere prendono forma in un progetto che unisce due eccellenze italiane. Per celebrare il centenario Ducati, Piquadro presenta quattro zaini Special Edition ispirati ad altrettante moto iconiche: 900 SD Darmah, 750 SS, 500 SL Pantah e 750 F1. Modelli che hanno segnato l’evoluzione stilistica e tecnologica della casa di Borgo Panigale e che oggi rivivono attraverso un’inedita interpretazione del design.