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Piquadro e Ducati: quattro zaini celebrano un secolo di storia

Quattro livree leggendarie diventano zaini Special Edition, tra design, innovazione e passione motociclistica.
Piquadro e Ducati: quattro zaini celebrano un secolo di storia
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Piquadro e Ducati: quattro zaini celebrano un secolo di storia
Quattro livree leggendarie diventano zaini Special Edition, tra design, innovazione e passione motociclistica.

Cento anni di storia, innovazione e carattere prendono forma in un progetto che unisce due eccellenze italiane. Per celebrare il centenario Ducati, Piquadro presenta quattro zaini Special Edition ispirati ad altrettante moto iconiche: 900 SD Darmah, 750 SS, 500 SL Pantah e 750 F1. Modelli che hanno segnato l’evoluzione stilistica e tecnologica della casa di Borgo Panigale e che oggi rivivono attraverso un’inedita interpretazione del design.

Le livree originali diventano il tratto distintivo della collezione: dal nero e oro della Darmah del 1979 ai colori legati alla storica vittoria di Cook Neilson a Daytona, fino ai riferimenti della Pantah e al Tricolore della 750 F1 del 1984. Ogni zaino combina identità visiva, funzionalità e cura dei dettagli, trasformando la memoria motociclistica in un accessorio pensato per la quotidianità e il viaggio.

Presentate in anteprima al Mugello, le quattro edizioni sono state protagoniste anche del World Ducati Week. La collaborazione si amplia inoltre con una proposta di zaini business e travel, trolley e accessori: un incontro tra tecnologia, prestazioni e progettazione che interpreta il viaggio contemporaneo con una forte identità italiana.

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