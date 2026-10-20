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Annalisa conquista le radio con Madame: «Amica» è già un successo

Il nuovo singolo vola in vetta all’airplay italiano. E il 12 giugno 2027 l’attende San Siro.
Annalisa conquista le radio con Madame: «Amica» è già un successo
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Annalisa con Madame
Annalisa conquista le radio con Madame: «Amica» è già un successo
Il nuovo singolo vola in vetta all’airplay italiano. E il 12 giugno 2027 l’attende San Siro.

MILANO - Annalisa colpisce ancora. “Amica con Madame” è il brano più trasmesso dalle radio italiane della settimana, secondo i dati EarOne, confermando il momento d’oro di una delle protagoniste assolute del pop italiano. Il singolo, contenuto in Ma io sono fuoco Platinum Edition, racconta il lato più autentico dei rapporti: la libertà di mostrarsi fragili, arrabbiati, malinconici e imperfetti, senza paura di essere giudicati. Perché con l’amica giusta ci si può permettere di essere semplicemente sé stessi.

Il traguardo si aggiunge a una carriera costellata di successi: dal 2022 oltre dieci singoli hanno conquistato il primo posto dell’airplay radiofonico, per un totale di 21 settimane in vetta. L’edizione Platinum celebra un anno straordinario, tra album certificati Platino, hit e un tour da 170 mila spettatori complessivi e 24 concerti sold out.

Il progetto include anche registrazioni live, collaborazioni con Marco Mengoni e Paolo Santo e nuovi brani, offrendo uno spaccato dell’universo musicale dell’artista e del legame con il suo pubblico.

Ora lo sguardo è rivolto a un appuntamento destinato a segnare la sua storia: il primo concerto allo stadio San Siro di Milano, in programma il 12 giugno 2027. Uno spettacolo che ripercorrerà oltre quindici anni di carriera, tra evoluzione artistica, grandi successi e performance spettacolari.

Con 55 dischi di Platino, 15 d’oro e milioni di copie certificate, Annalisa continua a ridefinire il pop italiano. E mentre “Amica con Madame” conquista le radio, il conto alla rovescia per San Siro è già iniziato.

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