Annalisa conquista le radio con Madame: «Amica» è già un successo

MILANO - Annalisa colpisce ancora. “Amica con Madame” è il brano più trasmesso dalle radio italiane della settimana, secondo i dati EarOne, confermando il momento d’oro di una delle protagoniste assolute del pop italiano. Il singolo, contenuto in Ma io sono fuoco Platinum Edition, racconta il lato più autentico dei rapporti: la libertà di mostrarsi fragili, arrabbiati, malinconici e imperfetti, senza paura di essere giudicati. Perché con l’amica giusta ci si può permettere di essere semplicemente sé stessi.

