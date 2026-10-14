Marco Mengoni apre a Milano un club senza smartphone: 26 serate live

Direttore creativo del progetto è Marco Mengoni, pronto a cimentarsi in un ruolo inedito e protagonista di ben 26 serate live. Accanto alle sue esibizioni, sono previsti spettacoli di comicità, DJ set e appuntamenti con artisti e creativi. L’obiettivo? Restituire centralità alle emozioni, alle relazioni e alla musica, senza la distrazione continua degli schermi.

