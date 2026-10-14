Marco Mengoni apre a Milano un club senza smartphone: 26 serate live
Dal 5 novembre al 19 dicembre, Allo Sbagliato punta sulla musica dal vivo e sulle relazioni autentiche.
Dal 5 novembre al 19 dicembre, Allo Sbagliato punta sulla musica dal vivo e sulle relazioni autentiche.
MILANO - E se, per una sera, mettessimo da parte lo smartphone per tornare a vivere davvero il momento? A Milano nasce Allo Sbagliato, un club temporaneo che scommette sulla disconnessione digitale e sulla magia degli incontri dal vivo. Dal 5 novembre al 19 dicembre 2026, lo storico Teatro Principe, in viale Bligny 52, si trasformerà in uno spazio dedicato alla musica, all’arte e alla condivisione, con un calendario che promette di sorprendere.
Direttore creativo del progetto è Marco Mengoni, pronto a cimentarsi in un ruolo inedito e protagonista di ben 26 serate live. Accanto alle sue esibizioni, sono previsti spettacoli di comicità, DJ set e appuntamenti con artisti e creativi. L’obiettivo? Restituire centralità alle emozioni, alle relazioni e alla musica, senza la distrazione continua degli schermi.
Un’esperienza originale che invita a riscoprire il piacere di esserci, davvero. Resta da vedere se il pubblico sarà disposto a rinunciare al telefono anche per una sera, considerando che i biglietti non saranno proprio economici.
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