ANTEPRIMA presenta COULISSE, la Wirebag che reinterpreta lo stile giapponese
Forme morbide, dettagli intrecciati e versatilità definiscono una borsa dal fascino contemporaneo
Forme morbide, dettagli intrecciati e versatilità definiscono una borsa dal fascino contemporaneo
Tradizione giapponese e ricerca stilistica si incontrano in COULISSE, la nuova interpretazione firmata ANTEPRIMA che rilegge la tradizionale borsa kinchaku attraverso l'inconfondibile lavorazione della Wirebag. Una silhouette morbida e architettonica, impreziosita dal caratteristico filo metallico intrecciato, dà vita a un accessorio che unisce leggerezza, essenzialità e personalità.
Pensata per accompagnare ogni momento della giornata, COULISSE conquista con la sua versatilità. La tracolla permette di trasformarne la forma, passando con naturalezza dalla configurazione a tracolla singola a quella con doppio manico. Disponibile in due dimensioni, si adatta a occasioni e stili differenti, coniugando funzionalità e raffinatezza.
La versione Small è proposta in argento, rosso opaco, fango opaco, Brownie opaco e nero opaco, mentre la Large è disponibile nelle tonalità fango opaco e nero opaco. A distinguere ogni variante contribuisce il manico intrecciato multicolore, che crea delicati giochi cromatici in armonia con la borsa.
Con COULISSE, ANTEPRIMA rinnova il linguaggio della sua iconica Wirebag, trasformando un riferimento tradizionale in un accessorio contemporaneo, dove design, artigianalità e versatilità si fondono in un'eleganza senza tempo.
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