ANTEPRIMA presenta COULISSE, la Wirebag che reinterpreta lo stile giapponese

La versione Small è proposta in argento, rosso opaco, fango opaco, Brownie opaco e nero opaco, mentre la Large è disponibile nelle tonalità fango opaco e nero opaco. A distinguere ogni variante contribuisce il manico intrecciato multicolore, che crea delicati giochi cromatici in armonia con la borsa.

Con COULISSE, ANTEPRIMA rinnova il linguaggio della sua iconica Wirebag, trasformando un riferimento tradizionale in un accessorio contemporaneo, dove design, artigianalità e versatilità si fondono in un'eleganza senza tempo.