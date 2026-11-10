Cerca e trova immobili
Segnalaci
Fashionchannel

Calzedonia, Georgina Rodríguez celebra i collant: icona di stile e femminilità

La star internazionale torna protagonista della campagna che esalta il prodotto simbolo del brand
Calzedonia, Georgina Rodríguez celebra i collant: icona di stile e femminilità
tvbcommunication
Calzedonia, Georgina Rodríguez
Calzedonia, Georgina Rodríguez celebra i collant: icona di stile e femminilità
La star internazionale torna protagonista della campagna che esalta il prodotto simbolo del brand

Calzedonia rinnova il suo legame con Georgina Rodríguez, volto internazionale del brand, per una nuova campagna che celebra il prodotto più iconico del marchio italiano: i collant. Un capo essenziale che supera la semplice funzione di accessorio per trasformarsi in un vero protagonista dello stile femminile.

Il messaggio è immediato: quando si parla di collant, il pensiero corre naturalmente a Calzedonia. Una sintonia costruita nel tempo e condivisa da donne di generazioni e personalità diverse.

Davanti all'obiettivo, Georgina interpreta alcuni dei modelli di punta della collezione. Tra questi, i Soft Comfort 30 denari nella tonalità Mocca Café, colore di tendenza della stagione, e i collant neri con pizzo floreale, perfetti per aggiungere un tocco sofisticato a ogni look. Completano la selezione i Strong Sculpt 30 denari e i modelli velati con stampa a rose.

La campagna racconta così un accessorio capace di reinventare ogni outfit, valorizzando la femminilità attraverso dettagli, texture e nuove interpretazioni.

La strategia di comunicazione sarà a 360 gradi: televisione, Connected TV, e-commerce, punti vendita e contenuti digitali accompagneranno il ritorno di Georgina, rafforzando un'associazione ormai iconica: collant significa Calzedonia.

Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch

Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@youtubefashionchannel

Questo articolo è stato realizzato da fashionchannel.ch, non fa parte del contenuto redazionale.
accessori modabrand italianocalzedoniacampagna pubblicitariacollantcomunicazione digitalegeorgina rodríguezmodastile femminiletendenze 2026

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto
LIVE
PORTOGALLO
3 mesi
2
5

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono sposati in gran segreto

La Dolce Italia arriva a Lugano con team Laura Compagnia della Bellezza
LIVE
FASHIONCHANNEL
4 mesi

La Dolce Italia arriva a Lugano con team Laura Compagnia della Bellezza

Mi lasci? A me villona e 100’000 euro al mese
LIVE
RIAD
3 anni
22

Mi lasci? A me villona e 100’000 euro al mese

APM Monaco annuncia Elodie come nuova brand ambassador Italia
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 anno

APM Monaco annuncia Elodie come nuova brand ambassador Italia

ULTIME NOTIZIE FASHIONCHANNEL
Antica Osteria del Porto, la magia delle feste incontra il piacere della tavola
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 gior

Antica Osteria del Porto, la magia delle feste incontra il piacere della tavola

Mani curate, bellezza che parla di noi: il valore di un gesto quotidiano
LIVE
ESTETICA IN VIDEO
1 sett

Mani curate, bellezza che parla di noi: il valore di un gesto quotidiano

Miss Mamma Ticino 2026: il pubblico avrà voce nella scelta della regina!
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Miss Mamma Ticino 2026: il pubblico avrà voce nella scelta della regina!

Non la solita notte di Halloween
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Non la solita notte di Halloween

Massaggio viscerale: ritrovare equilibrio e benessere partendo dall’interno
LIVE
ESTETICA IN VIDEO
1 sett

Massaggio viscerale: ritrovare equilibrio e benessere partendo dall’interno

Forfora da stress: consigli e rimedi da CRLAB Insubria
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Forfora da stress: consigli e rimedi da CRLAB Insubria

Quando in Ticino c’era il mare
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Quando in Ticino c’era il mare

Piquadro e Ducati: quattro zaini celebrano un secolo di storia
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Piquadro e Ducati: quattro zaini celebrano un secolo di storia

La tua donna non ti chiede più nulla? Potresti essere già sul punto di perderla
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

La tua donna non ti chiede più nulla? Potresti essere già sul punto di perderla

Annalisa conquista le radio con Madame: «Amica» è già un successo
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 sett

Annalisa conquista le radio con Madame: «Amica» è già un successo