Calzedonia, Georgina Rodríguez celebra i collant: icona di stile e femminilità
La star internazionale torna protagonista della campagna che esalta il prodotto simbolo del brand
La star internazionale torna protagonista della campagna che esalta il prodotto simbolo del brand
Calzedonia rinnova il suo legame con Georgina Rodríguez, volto internazionale del brand, per una nuova campagna che celebra il prodotto più iconico del marchio italiano: i collant. Un capo essenziale che supera la semplice funzione di accessorio per trasformarsi in un vero protagonista dello stile femminile.
Il messaggio è immediato: quando si parla di collant, il pensiero corre naturalmente a Calzedonia. Una sintonia costruita nel tempo e condivisa da donne di generazioni e personalità diverse.
Davanti all'obiettivo, Georgina interpreta alcuni dei modelli di punta della collezione. Tra questi, i Soft Comfort 30 denari nella tonalità Mocca Café, colore di tendenza della stagione, e i collant neri con pizzo floreale, perfetti per aggiungere un tocco sofisticato a ogni look. Completano la selezione i Strong Sculpt 30 denari e i modelli velati con stampa a rose.
La campagna racconta così un accessorio capace di reinventare ogni outfit, valorizzando la femminilità attraverso dettagli, texture e nuove interpretazioni.
La strategia di comunicazione sarà a 360 gradi: televisione, Connected TV, e-commerce, punti vendita e contenuti digitali accompagneranno il ritorno di Georgina, rafforzando un'associazione ormai iconica: collant significa Calzedonia.
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