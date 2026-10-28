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Massaggio viscerale: ritrovare equilibrio e benessere partendo dall’interno

Benessere Musaj presenta il Metodo Musaj applicato al trattamento viscerale: un approccio manuale personalizzato per favorire mobilità, rilassamento e ascolto del corpo.
Massaggio viscerale: ritrovare equilibrio e benessere partendo dall’interno
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Massaggio viscerale: ritrovare equilibrio e benessere partendo dall’interno
Benessere Musaj presenta il Metodo Musaj applicato al trattamento viscerale: un approccio manuale personalizzato per favorire mobilità, rilassamento e ascolto del corpo.

LUGANO - Il benessere non riguarda soltanto ciò che vediamo allo specchio: spesso passa anche da ciò che sentiamo all’interno. Tensioni addominali, sensazione di rigidità e difficoltà a rilassarsi possono influenzare la percezione del nostro corpo e il comfort quotidiano. È in questo contesto che si inserisce il massaggio viscerale, un trattamento manuale delicato che si concentra sulla zona addominale e sui tessuti che circondano gli organi interni.

Attraverso manovre mirate e pressioni controllate, il trattamento punta a favorire la mobilità dei tessuti, promuovere il rilassamento e migliorare la consapevolezza della propria zona addominale. Può rappresentare un’occasione per dedicarsi del tempo, ascoltare le sensazioni del corpo e ritrovare una maggiore percezione di comfort.

A proporre questo approccio è Benessere Musaj, che presenta il Metodo Musaj applicato al massaggio viscerale: una modalità di lavoro che mette al centro la persona, l’ascolto delle sue esigenze e l’attenzione alle caratteristiche individuali. Il trattamento viene affrontato con sensibilità e cura, in un percorso orientato al benessere complessivo.

Il massaggio viscerale non sostituisce una valutazione medica né costituisce una cura per patologie degli organi interni. Proprio per questo, la personalizzazione e l’attenzione alle eventuali controindicazioni sono fondamentali.

Con il Metodo Musaj, Benessere Musaj invita a riscoprire il valore del contatto consapevole e di un approccio al benessere che parte dall’ascolto del corpo, per dedicarsi un momento di attenzione e ritrovare una sensazione di maggiore armonia.

Info web: www.benesseremusaj.ch

A proposito di…

Energia, passione e una continua voglia di crescere: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono Claudia Musaj, professionista del benessere e punto di riferimento per chi desidera prendersi cura di sé in modo autentico e personalizzato.

Dal 2021 Claudia è responsabile dell'area benessere allestita a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana, dove mette la propria esperienza a disposizione di artisti, presentatori e protagonisti del mondo dello spettacolo.

Nel 2020 ha realizzato il suo sogno aprendo Benessere Musaj, un elegante studio olistico nel cuore di Lugano, in Via Capelli 10. Uno spazio esclusivo dedicato al benessere della persona, dove ogni trattamento viene studiato su misura.

Nel suo studio è possibile scegliere tra massaggi rilassanti, trattamenti terapeutici, percorsi di bellezza e metodologie innovative dedicate sia alle donne sia agli uomini.

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