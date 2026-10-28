Massaggio viscerale: ritrovare equilibrio e benessere partendo dall’interno

A proposito di…



Energia, passione e una continua voglia di crescere: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono Claudia Musaj, professionista del benessere e punto di riferimento per chi desidera prendersi cura di sé in modo autentico e personalizzato.



Dal 2021 Claudia è responsabile dell'area benessere allestita a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana, dove mette la propria esperienza a disposizione di artisti, presentatori e protagonisti del mondo dello spettacolo.



Nel 2020 ha realizzato il suo sogno aprendo Benessere Musaj, un elegante studio olistico nel cuore di Lugano, in Via Capelli 10. Uno spazio esclusivo dedicato al benessere della persona, dove ogni trattamento viene studiato su misura.



Nel suo studio è possibile scegliere tra massaggi rilassanti, trattamenti terapeutici, percorsi di bellezza e metodologie innovative dedicate sia alle donne sia agli uomini.

